Com vaga de vice em aberto, Capitão Wagner se reúne com PL e Republicanos

Pré-candidato ao Governo do Ceará, Capitão Wagner (UB) tem reunião marcada neste fim de semana com dois partidos que tenta atrair para a campanha eleitoral.

O deputado se reúne neste sábado (23) com o PL e no domingo (24) com o Republicanos. As duas legendas são cotadas para ocupar a vaga de vice na chapa ao Executivo.

Apesar da movimentação da ala bolsonarista no PL para confirmar apoio a Wagner, o presidente do partido, prefeito Acilon Gonçalves, tem arrastado a definição para o último dia de convenções. A sigla agendou o evento de homologação das candidaturas para o dia 5 de agosto.

O vereador Ronaldo Martins, líder do Republicanos no Ceará, disse que está conversando com todos, e que na próxima semana terá uma conversa com o ex-governador Camilo Santana (PT).

"Estamos em conversa com todos e levaremos para a Executiva estadual decidir", declarou à coluna. O partido deverá definir os rumos para a eleição até o dia 31 de julho, data da convenção.

Capitão Wagner cumpre agenda com partidos no mesmo fim de semana em que PT realiza encontro que pode definir pré-candidato ao Governo do Estado e que o PDT promove convenção partidária.

