Capitão Wagner defende união da direita em 2026 e cita embates com aliados: ‘Deixam feridas abertas'

O presidente do União Brasil no Ceará, o ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil), reforçou a defesa de unidade na oposição no Estado para as eleições de 2026. Ele argumentou que a disputa fragmentada nas eleições municipais de 2024 deixou “feridas abertas” que enfraqueceram o grupo no segundo turno. A declaração foi dada em entrevista à live do PontoPoder, na quinta-feira (28).

Segundo o político, outros integrantes da oposição no Ceará têm visão semelhante.

“A gente sabe que só tem uma chance de vencer a eleição se estiver unido, porque a máquina do governo do Estado e as prefeituras são muito fortes para a gente ainda estar se digladiando dentro do grupo, como aconteceu na eleição de Fortaleza” Capitão Wagner Presidente do União Brasil no Ceará

Durante o pleito do ano passado, nomes da direita e da centro-direita não chegaram a um consenso na Capital, enfrentando as urnas com três nomes: André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União) e Eduardo Girão (Novo). Na reta final do primeiro turno, Wagner e André protagonizaram intensos embates na corrida eleitoral, com troca de críticas e acusações. No segundo turno, Wagner recuou dos ataques e passou a apoiar o candidato do PL.

“Ficou uma lição da eleição de Fortaleza. Se não tivéssemos lançado três candidaturas, a minha, a do André e a do Girão, teríamos tido muito mais chances de vencer, porque os embates ali do 1º turno deixam cicatrizes e feridas abertas que acabam prejudicando um possível apoio no 2º turno. Então, acredito na unidade da oposição”, completou.

Para Wagner, mesmo com a defesa de André Fernandes de que o PL lance candidatura própria para 2026, será possível comportar os interesses de todas as lideranças oposicionistas e uni-las.

“O André tem percebido essa necessidade de conversar mais com os demais partidos. Ele amadureceu muito na eleição, até porque chegou ao 2º turno e, de lá para cá, tem conversado com a gente também”, disse.

Wagner destacou que o PL tem como principais metas eleger um senador e ampliar a bancada de deputados federais em 2026. Para ele, o partido poderá alcançar os objetivos tanto com candidatura própria quanto apoiando nomes de outras siglas de oposição. O ex-deputado também afirmou estar disposto a abrir mão de projetos pessoais em nome da unidade da direita no Estado.