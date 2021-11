Camilo Santana e outros políticos do Ceará se manifestam sobre prisão de vereador petista

A expectativa é de que o Conselho de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza se reúna para deliberar sobre o mandato do parlamentar. Ronivaldo Maia, inclusive, é membro titular do Conselho .

A prisão em flagrante do vereador de Fortaleza Ronivaldo Maia (PT) por tentativa de feminicídio provocou reações de políticos do Partido dos Trabalhadores (PT) e de outros partidos através das redes sociais. No fim da tarde desta terça-feira (30), o governador Camilo Santana (PT) disse ter determinado investigação "rigorosa e isenta" das secretarias da Segurança Pública e de Proteção Social.

“Recebemos com indignação a notícia [...], toda violência precisa ser enfrentada com firmeza. Exigimos uma rigorosa apuração dos fatos e que seja feita Justiça”, disse a petista.

"Qualquer violência praticada contra as mulheres, seja ela física, moral, psicológica ou de gênero deve ser combatida. Manifestamos nossa irrestrita solidariedade à vítima. Compreendemos a gravidade do ocorrido e estamos acompanhando atentamente todos os desdobramentos. Aguardamos o curso das investigações e esperamos que os fatos sejam apurados com rigor e respeito ao direito de defesa, para que a verdade prevaleça e se faça Justiça", disse a ex-prefeita.

A deputada Luizianne Lins repercutiu o fato, ressaltando o histórico da aliança política com Ronivaldo em defesa dos direitos humanos e se solidarizando com a vítima.

Legenda: Moisés Bráz, José Guimarães e Larissa Gaspar se manifestaram sobre o assunto Foto: Reprodução

Em reunião da Executiva Municipal do partido no fim da manhã desta terça, ficou decidido que a filiação do parlamentar ficará suspensa no decorrer das investigações.

“Uma comissão paritária no âmbito do partido, com representação igualitária de homens e mulheres, para apuração disciplinar dos fatos”, informou ainda a nota.

O comunicado do PT de Fortaleza é assinado pelo vereador Guilherme Sampaio, que preside a sigla na Capital. Atualmente, o parlamentar assume a suplência como deputado estadual na Assembleia Legislativa.

Ao Diário do Nordeste, o presidente estadual do PT, Antônio Filho, classificou a decisão como acertada, e reiterou a necessidade de suspender a filiação do vereador.

Através das redes sociais, o deputado federal José Guimarães, um dos quadros mais antigos do PT no Ceará, manifestou repúdio aos fatos denunciados.

“Defendemos os direitos das mulheres e estaremos sempre na linha de frente da luta contra o machismo e todas as formas de opressão”, disse o parlamentar.

Manifesto meu repúdio aos fatos denunciados envolvendo o vereador de Fortaleza Ronivaldo Maia.



Nenhum tipo de violência contra a mulher pode ser tolerado. (…) — José Guimarães (@guimaraes13PT) November 30, 2021

O deputado estadual licenciado Moisés Bráz também lamentou o episódio. “Em respeito à família do vereador, [...] lamento profundamente o fato, mas não posso considerar aceitável qualquer tipo de violência, muito menos contra a mulher”.

A vice-prefeita de Aracati, Denise Menezes (PT) ressaltou que "quando alguém como um parlamentar de esquerda, que tem acesso à toda discussão e formação necessárias, comete um crime como esse, vemos, enquanto mulheres, que o desafio de estarmos livres da violência é ainda maior do que se pensa".

Outros partidos

Do PSL, o deputado federal Heitor Freire disse que “É condenável em todos os aspectos a tentativa de feminicídio [...], o acusado, que há poucos dias discursava pelo fim da violência contra a mulher, a Justiça”.

A bancada do Psol na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa lançaram uma nota de posicionamento em conjunto repudiando o acontecimento.

“Colocamos nossos mandatos à disposição, compreendendo que a luta pela vida e pela liberdade das mulheres é estrutural para a construção do mundo que desejamos e que deve pautar nossa conduta diariamente”, disse o comunicado.

A bancada do Psol na Câmara é composta pelo vereador Gabriel Aguiar e pela mandata Coletiva Nossa Car,a representada pela vereadora Adriana. Na Assembleia o partido é representado pelo deputado Renato Roseno.