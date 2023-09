Câmara de Fortaleza realiza quarta edição do "Meu bairro, nossa Câmara" no Bom Jardim

Prestação de serviços, lazer, saúde, empreendedorismo e promoção da cidadania marcaram a quarta edição do "Meu bairro, nossa Câmara" manhã deste sábado (16), no Bom Jardim.

A Praça Santa Cecília foi lotada pela população nos stands do projeto organizado pela Câmara Municipal de Fortaleza, realizada com o apoio de órgãos e entidades parceiras, como o Sistema Verdes Mares.

O projeto foi inaugurado no começo de junho na Barra do Ceará, da Regional 1, e deve percorrer todas as 12 regionais da cidade nos próximos meses. O encerramento está marcado para junho de 2024.

Atendimentos ofertados na ação itinerante:

Ouvidoria da CMFor

Escuta ativa da população, com a formalização de sugestões que serão encaminhadas aos parlamentares.

Emissão de documentos

Título de eleitor, Bilhete Único, CPF, carteira de trabalho, cartão do idoso e Bilhetinho.

Atendimento

Consulta do IPTU, SPC, infrações de trânsito, Cadastro Único, atendimento para dúvidas trabalhistas, oficinas, orientações sobre o MEI e Feira de Negócios para pequenos empreendedores.

Saúde

Vacinação, teste de glicemia e aferição de pressão.

Educação

Biblioteca para consultas de publicações do Legislativo Municipal, oferta de cursos gratuitos da Escola do Parlamento e palestras, minicursos da Faculdade CDL e orientações da Escola de Trânsito.

Cultura e lazer

Oficinas de dança, músicas, apresentações de teatro, oficinas de grafite e atividade recreativas para crianças.

Cuidados para o seu pet

Testagem para calazar, vacinação antirrábica e atendimento veterinário.