Câmara de Fortaleza realiza segunda edição do 'Meu bairro, nossa Câmara' no Quintino Cunha

A Regional 2, mais especificamente o bairro Quintino Cunha, recebeu a segunda edição do programa "Meu bairro, nossa Câmara" neste sábado. Promovido pelo Legislativo de Fortaleza, a programação oferece serviços como emissão de documentos, exames preventivos de saúde, entre outros.

A programação iniciou às 8h deste sábado e segue até as 13h. O projeto foi inaugurado no começo de junho no bairro Barra do Ceará, da Regional 1, e deve percorrer todas as 12 regionais da cidade nos próximos meses. O encerramento está marcado para junho de 2024.

"Esse é um projeto que leva serviços a um bairro, a uma regional. São mais de 30 serviços da Central da Cidadania dividido em mais de sete órgãos", explica Rodrigo Cavalcante, coordenador da central, espaço da Câmara voltado para o atendimento da população.

"Temos parceria com a SPS, AMC, Sefin, Sebrai... Especificamente para o evento, estamos com Sebrai, Fecomercio, CDL, TRT e TRE", completou.

O serviço de Ouvidoria da CMFor também é disponibilizado nessa ocasião. As sugestões e demandas apresentadas pela população serão encaminhadas aos parlamentares da Casa.

Confira os serviços:

Atendimento da Ouvidoria da Câmara Municipal de Fortaleza;

Emissão de documentos: Título de eleitor, RG, CPF, Carteira de Trabalho, Carteira de Estudante, Cartão do Idoso e Bilhetinho;

Prestação de serviços: Consultas de IPTU, SPC, infrações de trânsito, Cadastro Único, MEI, atendimento para dúvidas trabalhistas, orientações para o consumidor e Feira de Negócios para pequenos empreendedores;

Saúde: Vacinação, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, massoterapia, estética facial, auriculoterapia e orientação nutricional;

Educação: Biblioteca para consultas do Legislativo Municipal, oferta de cursos gratuitos pela Escola do Parlamento, minicursos da Faculdade CDL e orientações da Escola de Trânsito;

Cultura e lazer: Oficinas de dança, música, grafite, surf, futebol e percussão, apresentações culturais e atividades recreativas para criança;

Pets: Vacinação animal, atendimento veterinário e testagem para calazar;

Parceiros

Como já havia afirmado o presidente da Câmara Municipal, Gardel Rolim (PDT), na primeira edição, realiza-se um esforço conjunto no programa.

"Já existem alguns serviços da Prefeitura que são atendidos dentro dos muros da Câmara, como o Procon, a Secretaria de Finanças (Sefin), Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), e hoje nós trouxemos todos esses serviços para cá e houve um reforço importante dessa parceria com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Secretaria Municipal de Educação (SME), Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), além de outros órgãos, como o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e a Fecomércio", detalhou.

