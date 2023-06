Concursos do IJF: vereadores de Fortaleza aprovam projeto que autoriza convocação de 217 aprovados

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou, nesta quinta-feira (29), o projeto de lei que autoriza a convocação de 217 profissionais da Saúde aprovados no concurso do Instituto Dr. José Frota (IJF). A matéria foi enviada na quinta (28) pelo prefeito José Sarto (PDT).

Na quarta-feira (27), o prefeito ressaltou que o projeto permite a convocação de profissionais aprovados no concurso de 2016 e também de 2020. Os convocados serão contratados para trabalhar em regime de plantão, com carga horária semanal de 24 horas e de 30 horas.

Como tramitou em regime de urgência, o projeto pôde ser votado ainda nesta quinta, mesmo dia que começou a tramitar na Casa. Agora, a matéria vai para sanção do prefeito José Sarto. Após publicação no Diário Oficial do Município, os profissionais podem ser convocados.

CONVOCADOS

Serão convocados profissionais de diversas áreas dos níveis superior e médio. Confira a quantidade de convocados por cargo:

NÍVEL SUPERIOR

Assistente social: 13

Cirurgião dentista: 9

Enfermeiro: 75

Farmacêutico: 1

Fisioterapeuta: 30

Nutricionista: 4

Terapeuta ocupacional: 9

NÍVEL MÉDIO

Técnico de enfermagem: 56

Técnico em radiologia: 20

