Em ação intinerante, Câmara Municipal de Fortaleza irá a bairros da capital para ouvir população

Os vereadores de Fortaleza irão iniciar visitas aos bairros de Fortaleza como parte do projeto "Meu bairro, nossa Câmara". A primeira edição em 2023 ocorre neste sábado (3) no Marco Zero, na Barra do Ceará. A "aproximação" entre o legislativo e a população tem como principal objetivo escutar as pessoas de cada localidade da capital.

É o que ressalta o presidente da Casa, Gardel Rolim (PDT). "A ideia é que os vereadores estejam circulando no meio da população e possam dialogar de forma mais acolhedora, conversar olhando, olho no olho", explica. A Ouvidoria da Câmara também deve ter um papel central no projeto, que deve ser mensal e sempre ocorrer em uma Regional diferente.

Essa escuta poderá, inclusive, resultar na elaboração de propostas legislativas a serem analisados pela Câmara Municipal, segundo Rolim. "É para a gente ouvir e deverá ser compilado, deputado e estudado para que possa, dentro das regras legais, virar projetos de lei, indicação ou requerimentos", detalha.

Para 2023, as datas do projeto "Meu bairro, nossa Câmara" serão:

3 de junho

1º de julho

5 de agosto

2 de setembro

7 de outubro

11 de novembro

2 de dezembro

Ainda não foram, no entanto, definidos quais os bairros das próximas edições. A perspectiva é que o projeto tenha continuidade em 2024 para que as 12 regionais da capital cearense sejam visitadas.

Serviços ofertados à população

Além da aproximação com os parlamentares, a população deve ter acesso aos serviços oferecidos pela Central da Cidadania, como a oferta de emissão de RG e CPF.

Secretarias da Prefeitura de Fortaleza também devem estar presentes para atender a população, como a pastas de Saúde, de Desenvolvimento Econômico, de Juventude, de Cultura e de Educação, dentre outras.

Outros órgãos também deve estar presentes para ofertar serviços, como o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), o Detran, a Justiça do Trabalho, a Fercomércio e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).