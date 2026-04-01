Câmara de Fortaleza aprova R$ 2,4 bilhões em empréstimos e R$ 192 milhões para subsidiar transporte
Projetos de lei que receberam aval dos parlamentares foram enviados pelo prefeito Evandro Leitão (PT) na última semana.
Os vereadores de Fortaleza aprovaram, numa sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira (1º), seis projetos de lei enviados pelo prefeito Evandro Leitão (PT). Eles solicitavam autorizações para a contratação de operações de crédito que somam aproximadamente R$ 2,4 bilhões e para a concessão de até R$ 192 milhões aos operadores do serviço de transporte coletivo da Capital.
As matérias relativas aos empréstimos foram enviadas para a Casa Legislativa na quinta-feira (26). Os recursos, segundo as proposições, devem vir de acordos com instituições financeiras nacionais e internacionais.
O dinheiro deve ser investido em infraestrutura turística, ampliação de investimentos municipais, infraestrutura social (especialmente obras de educação e saúde, assim como aquisição de ônibus escolares), e para reestruturação e recomposição de parte da dívida interna do Município de Fortaleza.
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Já o pedido de autorização para os repasses em forma de subsídio foi encaminhado para o Legislativo municipal pelo Gabinete do Prefeito nesta terça-feira (31). O montante deve ser direcionado para as concessionárias e à cooperativa que operam, respectivamente, o transporte coletivo regular e complementar alencarino.
Segundo a mensagem que acompanha a matéria, o valor foi calculado considerando a estimativa de aproximadamente 8,3 milhões de passagens inteiras efetivamente pagas nos próximos 12 meses. O propósito é que as cifras arquem com a diferença entre a tarifa pública (que atualmente é de R$ 5,40) e a tarifa de remuneração (de R$ 7,16).
A tarifa pública é aquela cobrada aos passageiros em forma de passagem, enquanto a de remuneração diz respeito ao valor que verdadeiramente banca a operação (cujo cálculo considera os custos de combustível, pessoal, manutenção, entre outras despesas).