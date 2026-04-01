Erich Douglas deixa Secretaria da Proteção Animal do Ceará e retoma mandato na Câmara de Fortaleza

O vereador de Fortaleza Erich Douglas (PSD) deixou a chefia da Secretaria Estadual da Proteção Animal (SEPA) do Governo do Ceará e vai reassumir o mandato parlamentar do qual estava licenciado desde fevereiro de 2025.

O requerimento formalizando o retorno para a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) foi lido no plenário durante a sessão legislativa desta quarta-feira (1º). O objetivo, mencionou o documento, é cumprir o prazo de desincompatibilização necessário aos que vão postular ao pleito eleitoral deste ano.

Segundo comunicou a assessoria de imprensa de Douglas, ele deve disputar uma vaga como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) em outubro. O retorno para a cadeira de vereador deve ocorrer a partir da próxima segunda-feira (6).

Erich Douglas é o segundo secretário a deixar a gestão do governador Elmano de Freitas (PT) para concorrer a um cargo eletivo. Na segunda-feira (30), Domingos Filho (PSD) deixou a Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), mas não indicou qual vaga pretende disputar.

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Ao comentar a decisão de deixar a secretaria e reassumir o mandato, Douglas afirmou, por meio de nota enviada à imprensa, que a volta para a Câmara Municipal também faz parte de um novo momento de atuação política em defesa dos animais.

“Quero ampliar leis, fortalecer programas de castração, apoiar ainda mais os protetores independentes e garantir que a causa animal continue avançando na nossa cidade”, destacou o político ao falar dos seus planos no Parlamento fortalezense.