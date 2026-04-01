Após negociar com PV, deputado Agenor Neto fica no MDB

O deputado estadual Agenor Neto confirmou, nesta quarta-feira (1º), a permanência no Movimento Democrático Brasileiro (MDB), após, segundo ele, um pedido do ministro Camilo Santana (PT) e do governador Elmano de Freitas (PT). O parlamentar chegou a anunciar a saída da atual legenda e abrir negociações para migrar ao Partido Verde (PV), mas as tratativas não avançaram.

Ao PontoPoder, Agenor informou que a decisão de ficar ocorreu após uma conversa com Camilo Santana, na última sexta-feira (27). Já nesta semana, o pedido teria sido reforçado por Elmano e pelo presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o deputado Romeu Aldigueri (PSB).

Segundo o parlamentar, o objetivo é não enfraquecer a representação do MDB no Legislativo estadual. A possível migração de Agenor deixaria a bancada do PT na Alece com 12 deputados — hoje, já a maior da Casa —, já que o PV está em Federação com a sigla petista e o PCdoB.

Na última segunda-feira (30), em entrevista coletiva na Alece, Agenor afirmou que não ficaria no MDB e chegou a reclamar de falta de espaço no partido. Contudo, as lideranças governistas teriam sinalizado que irão ajudar nas tratativas com a agremiação, segundo o parlamentar.

Diante disso, ele seguirá na legenda, que é comandada pelo deputado federal Eunício Oliveira (MDB) no Ceará. Agenor está no MDB desde setembro de 2007. O político foi prefeito de Iguatu e está no quarto mandato na Assembleia, sendo vice-líder do Governo na Casa.

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JANELA PARTIDÁRIA

O anúncio de Agenor ocorre na reta final da janela partidária. Até 3 de abril, deputados estaduais e federais estão liberados para trocar de legenda, sem correr o risco de perder o mandato por infidelidade. O período é considerado central na composição das siglas para a disputa eleitoral.

Entre as novidades na janela, o MDB recebeu a filiação do deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique, após confirmar a saída do Republicanos. O parlamentar já foi, inclusive, nomeado líder do novo partido da Alece.