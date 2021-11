Bolsonaro se confunde e chama enviado especial dos EUA de Jim Carrey

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) trocou o nome do enviado especial dos Estados Unidos (EUA) para questões climáticas, John Kerry, com o do ator e humorista Jim Carrey. Ele está na Itália.

Questionado pela imprensa como foi o encontro, Bolsonaro disse:

“Sim, conversei com o Jim Carrey também, alguma coisa reservada”.

Em seguida, informou que não poderia dar detalhes e saiu.

Diferentemente dos demais líderes mundiais que foram para a Escócia participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, Bolsonaro optou por ficar na cidade italiana de Anguillara Veneta — terra do seu bisavô, onde recebeu o título de cidadão honorário.

Na cidade italiana, o presidente foi recebido com protestos. Ativistas picharam "Fora Bolsonaro" na sede da prefeitura.

Bolsonaro desembarcou na Itália na última sexta-feira (29) para participar da cúpula do G20.

Repercussão

A fala atabalhoada do presidente repercutiu nas redes sociais. Foram diversas as montagens e publicações fazendo relações entre Bolsonaro e os personagens interpretados pelo ator Jim Carrey.

O comediante estrelou filmes como "O Mentiroso", "Débi & Loide".

Veja algumas repercussões: