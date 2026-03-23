Bolsonaro recebe alta da UTI e é transferido para quarto em hospital do DF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta segunda-feira (23) e foi transferido para um quarto. Ele está internado desde o último dia 13 de março no Hospital DF Star, em Brasília, para tratar uma pneumonia decorrente de broncoaspiração.

A informação foi publicada pelo g1 e confirmada pelo médico do político, Brasil Caiado.

Conforme boletim divulgado nesta manhã pelo hospital, Bolsonaro está "estável clinicamente" e segue em tratamento com antibióticos e fisioterapia. Mais cedo, a Procuradoria-Geral da República também enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um parecer favorável à concessão da prisão domiciliar para o ex-presidente.

"Está demonstrado que o estado de saúde do postulante da prisão domiciliar demanda a atenção constante e atenta que o ambiente familiar, mas não o sistema prisional em vigor, está apto para propiciar", escreveu o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

O documento ainda será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

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Prisão domiciliar

Bolsonaro está preso na Papudinha, como é conhecida a ala de celas especiais dentro do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, para cumprir a pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

No último dia 13 de março, o político passou mal na cela e foi levado às pressas para atendimento hospitalar. Diante disso, a defesa dele voltou a pedir a prisão domiciliar, alegando risco de morte do ex-presidente por algum mal súbito.