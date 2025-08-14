Bolsonaro nega participação em trama golpista e pede absolvição ao STF

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF), nessa quarta-feira (13), absolvição na ação penal sobre a trama golpista. A manifestação está nas alegações finais que foram encaminhadas ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo.

Os argumentos representam a última manifestação dos réus antes do julgamento que pode condenar ou absolver os acusados.

No documento, os advogados sustentam que Bolsonaro não praticou atos para promover um golpe de Estado e reverter o resultado das eleições de 2022.

"A verdade, que a muitos não interessa, é que não há uma única prova que atrele o Peticionário ao plano "Punhal Verde e Amarelo" ou aos atos dos chamados Kids Pretos e muito menos aos atos de 8 de janeiro", disse a defesa.

Além de Bolsonaro, mais seis aliados tiveram que apresentar suas alegações. Por estar na condição de delator, Mauro Cid entregou as entregou no mês passado.

Julgamento

Após a entrega das alegações, o ministro Alexandre de Moraes deverá liberar para o julgamento da ação penal referente ao núcleo 1 da denúncia apresentada contra Bolsonaro e seus aliados. Caberá ao presidente da Primeira Turma da Corte, ministro Cristiano Zanin, marcar data, mas a expectativa é de que o julgamento ocorra em setembro.

Os réus respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Em caso de condenação, as penas podem passar de 30 anos de prisão.