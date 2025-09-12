Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Bolsonaro condenado: saiba onde ex-presidente poderá cumprir pena

Decisão final caberá ao ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:24)
PontoPoder
Jair Bolsonaro
Legenda: A defesa do ex-presidente indica que irá pedir o cumprimento da pena em prisão domiciliar
Foto: Isac Nóbrega / PR

Após ser condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista, o ex-presidente Jair Bolsonaro será obrigado a cumprir a pena em regime fechado, tipo de detenção determinada pelo Código Penal a todos os condenados com pena superior a oito anos. 

A decisão sobre onde Bolsonaro cumprirá essa pena será do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal. No entanto, segundo informações do O Globo, há quatro opções em discussões: a manutenção da prisão domiciliar, prisão no Complexo Penitenciário da Papuda, prisão no Comando Militar do Planalto, ou prisão em uma cela especial na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal.

A manutenção da prisão domiciliar por motivos humanitários não é descartada e, nesta quinta-feira (11), a defesa do ex-presidente indicou que deve solicitá-la. Os recorrentes problemas de saúde do ex-presidente, que tem 70 anos, devem fundamentar a argumentação.

Ministros do Supremo e integrantes da Polícia Federal avaliam que Bolsonaro pode ficar em uma cela especial na Superintendência da PF do Distrito Federal, antes de ser beneficiado com a prisão domiciliar. 

Outra opção discutida seria encaminhar Bolsonaro para uma ala reservada na Papuda, penitenciária no Distrito Federal onde estão alguns dos acusados dos atos de 8 de janeiro e os condenados no caso do Mensalão. O complexo prisional, no entanto, sofre com problemas de superlotação há anos. 

A possibilidade de o ex-presidente ser preso em um quartel é a mais remota, segundo integrantes do Supremo avaliaram para O Globo. O comandante do Exército, general Tomás Ribeiro Paiva, chegou a ser consultado sobre a possibilidade e manifestou contrariedade, conforme fontes do jornal. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

STF determina perda de mandato de Ramagem e pede retirada da patente militar de Bolsonaro

teaser image
PontoPoder

Dino cita morte de influenciador conservador nos EUA a anistia e diz que ato não trouxe 'paz'

Bolsonaro condenado 

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela Primeira Turma do STF. Além disso, deve pagar 124 dias-multa, majoradas no valor de dois salários mínimos, pelos delitos de dano qualificado e de deterioração de patrimônio tombado.

A pena recebeu anuência de quatro dos cinco ministros do colegiado, e somente Luiz Fux abdicou de votar nesta fase por ter pedido a absolvição do réu na análise do mérito.

Por quais crimes Bolsonaro foi condenado?

  • Organização criminosa armada;
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • Golpe de Estado;
  • Dano qualificado pela violência e grave ameça contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima;
  • Deterioração de patrimônio tombado.
Assuntos Relacionados
Flávio Dino cita morte de Charlie Kirk nos EUA e alerta: ‘Anistia não trouxe paz’
PontoPoder

Flávio Dino cita morte de Charlie Kirk nos EUA e alerta: ‘Anistia não trouxe paz’

Ministro comentou sobre situação norte-americana

Redação
Há 51 minutos
Jair Bolsonaro
PontoPoder

Bolsonaro condenado: saiba onde ex-presidente poderá cumprir pena

Decisão final caberá ao ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal

Redação
Há 55 minutos
Imagem mostra Jair Bolsonaro cabisbaixo, usando blusa amarela clara, com grades de portão sobre figura dele, enquanto cumpre prisão domiciliar em Brasília
PontoPoder

Sequelas da facada e soluços: o que a defesa de Bolsonaro pode citar para pedir prisão domiciliar

Ex-presidente foi sentenciado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo STF. No Brasil, penas acima de 8 anos devem ser cumpridas em regime fechado

Carol Melo, Luana Severo e Ingrid Campos
Há 2 horas
Bolsonaro
PontoPoder

Bolsonaro pode recorrer? Entenda o que acontece após condenação no STF por trama golpista

O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão

Luana Barros e Ingrid Campos
12 de Setembro de 2025
Marco Rubio, dos EUA, de terno escuro e gravata azul, fala ao microfone com duas bandeiras ao fundo: uma amarela e outra azul com estrelas. Imagem usada para matéria onde Rubio fala sobre condenação de Bolsonaro
PontoPoder

Após a condenação de Bolsonaro, Marco Rubio diz que EUA responderão 'caça às bruxas'

O secretário de Estado atacou Alexandre de Moraes e o chamou de violador de direitos humanos

Redação
11 de Setembro de 2025
Pleno da 1ª Turma do STF
PontoPoder

STF determina perda de mandato de Ramagem e pede retirada da patente militar de Bolsonaro

As determinações só devem ser aplicadas após o trânsito em julgado da ação penal

Luana Barros
11 de Setembro de 2025
Jair Bolsonaro em evento do PL no Ceará no final de maio; ao fundo, seu filho Carlos Bolsonaro, André Fernandes, Carmelo Neto e Bella Carmelo
PontoPoder

Aliados do ex-presidente no Ceará repercutem condenação no STF: 'Querem matar Bolsonaro'

Nomes como André Fernandes e Carmelo Neto utilizaram as redes sociais para manifestar indignação contra o julgamento

Marcos Moreira e Ingrid Campos
11 de Setembro de 2025
Paulo Sérgio Nogueira durante julgamento a 1ª Turma do STF
PontoPoder

Paulo Sérgio Nogueira é condenado a 19 anos por trama golpista: 'circunstância atenuante'

Cearense é um dos oito réus julgados pela 1ª Turma do STF nesta quinta (11)

Luana Barros
11 de Setembro de 2025
Jair Bolsonaro com a mão no queixo durante interrogatório de ação penal da trama golpista
PontoPoder

Entenda o que são 'dias-multa' e saiba quanto Bolsonaro pode pagar à Justiça após condenação no STF

A modalidade de punição é prevista no Código Penal e deve ser considerada a partir do valor salário mínimo

Matheus Facundo
11 de Setembro de 2025
Lula mostra a Carteira Nacional dos Docentes para Camilo e Esther
PontoPoder

Lula elogia Camilo e ironiza ministro que votou para absolver Bolsonaro: 'Nem o Fux seria capaz'

O magistrado votou pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro

Igor Cavalcante
11 de Setembro de 2025
Julgamento de Bolsonaro no STF usada para matéria sobre termos usados pelos ministros
PontoPoder

‘Vênia’, ‘decano’ e ‘dosimetria’: entenda os termos usados por ministros no julgamento de Bolsonaro

Durante os votos, os magistrados utilizaram jargões jurídicos, que deixaram as pessoas que não são da área com dúvidas

Redação
11 de Setembro de 2025
Foto de Jair Bolsonaro, com feição séria, à frente de bandeira do Brasil. Imagem usada para informar que ex-presidente é condenado pelo STF no julgamento da trama golpista
PontoPoder

Jair Bolsonaro é condenado a 27 anos e 3 meses em regime fechado, define STF

A pena recebeu anuência de quatro dos cinco ministros do colegiado

Ingrid Campos
11 de Setembro de 2025
Romeu Aldigueri fala durante a entrevista
PontoPoder

Cid Gomes não veta aliança com ninguém, nem com Moses Rodrigues, diz Romeu Aldigueri

Presidente da Alece, o deputado estadual do PSB foi o entrevistado da live PontoPoder nesta quinta-feira (11)

Igor Cavalcante
11 de Setembro de 2025
Imagem de um homem de meia-idade sentado atrás de uma mesa de escritório, usando terno cinza claro e gravata combinando. Ele tem barba e cabelo grisalhos curtos, olha diretamente para a câmera e parece estar falando ou fazendo um gesto com a mão direita. Sobre a mesa há documentos, um laptop e outros materiais de trabalho. Ao fundo, há uma estante com objetos decorativos e, à esquerda, parte de uma bandeira do Brasil visível.
PontoPoder

Governador do Ceará comemora condenação de Bolsonaro: 'Um marco para história do Brasil'

O placar do julgamento de Bolsonaro e de outros sete réus pela trama golpista de 2022 terminou com 4 votos pela condenação contra 1 pela absolvição

Ingrid Campos
11 de Setembro de 2025
Veja como foi o cálculo da dosimetria das penas da trama golpista no STF
PontoPoder

Veja como foi o cálculo da dosimetria das penas da trama golpista no STF

Réus foram condenados, por maioria, na 1ª Turma do STF

Luana Barros, Ingrid Campos e Luana Severo
11 de Setembro de 2025
A imagem mostra dois homens em primeiro plano, um à frente do outro. São Jair e Flávio Bolsonaro. O que está mais próximo da câmera tem expressão séria, veste uma camisa verde sob um casaco preto e olha ligeiramente para a esquerda. Atrás dele, um segundo homem, também com semblante sério, usa terno escuro e camisa clara. O fundo é desfocado, com estruturas verticais claras, sugerindo um ambiente externo ou próximo a uma janela ampla.
PontoPoder

Filhos de Bolsonaro criticam condenação do pai: 'Suprema perseguição'

Flávio diz que “o jogo não acabou, está apenas começando”

Ingrid Campos e Raísa Azevedo
11 de Setembro de 2025
Ministros que integram a 1ª Turma do STF
PontoPoder

STF tem placar de 4x1 para condenação de Bolsonaro e outros réus de trama golpista em 2022

Ministros ainda devem definir a dosimetria da sentença dos réus, que pertencem ao "núcleo 1", considerado crucial pela PGR

Luana Barros
11 de Setembro de 2025
Cristiano Zanin durante sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF)
PontoPoder

Zanin apresenta último voto pela condenação de Bolsonaro e rejeita todas as preliminares das defesas

Ministro é o último a se manifestar no julgamento da trama golpista na Primeira Turma do STF

Marcos Moreira, Ingrid Campos e Matheus Facundo
11 de Setembro de 2025
Live PontoPoder: acompanhe entrevista com Romeu Aldigueri, presidente da Alece
PontoPoder

Live PontoPoder: acompanhe entrevista com Romeu Aldigueri, presidente da Alece

A transmissão será feita nos perfis do Youtube e do Instagram do Diário do Nordeste

Redação
11 de Setembro de 2025
'Bolsonaro era líder da organização criminosa', atesta Cármen Lúcia após condenar ex-presidente
PontoPoder

'Bolsonaro era líder da organização criminosa', atesta Cármen Lúcia após condenar ex-presidente

Para a ministra, Bolsonaro planejou atos de "neutralização violenta de agentes públicos"

Redação
11 de Setembro de 2025