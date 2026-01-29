Moraes nega visita de Valdemar Costa Neto e Magno Malta a Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou pedido feito pela defesa de Jair Bolsonaro (PL) para o ex-chefe do Executivo nacional receber visitas do presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, e do senador Magno Malta (PL-ES).

A decisão foi baseada em incidentes disciplinares anteriores e riscos às investigações. Moraes também considerou que Magno Malta tentou entrar no presídio e acessar áreas de segurança máxima sem autorização, "mediante uso indevido de prerrogativas parlamentares".

"Tal conduta [do senador] gera riscos desnecessários à disciplina do Batalhão e à segurança do próprio sistema de custódia, obstaculizando o deferimento do pedido", escreveu.

Em relação a Valdemar Costa Neto, o magistrado pontuou que, por ele também ser investigado no âmbito da trama golpista, não pode ter contato com Bolsonaro.

Prisão de Bolsonaro

Bolsonaro está preso no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda. O lugar é conhecido como "Papudinha".

O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes relacionados.