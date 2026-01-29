Diário do Nordeste
Moraes nega visita de Valdemar Costa Neto e Magno Malta a Bolsonaro

Decisão tem base em incidentes disciplinares anteriores e riscos às investigações.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Alexandre de Moraes é um homem de meia idade, branco e careca. Na foto, ele está com expressão séria, no plenário do STF, e usa terno preto com camisa social branca e gravata estampada azul.
Legenda: A decisão foi publicada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.
Foto: Rosinei Coutinho/STF.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou pedido feito pela defesa de Jair Bolsonaro (PL) para o ex-chefe do Executivo nacional receber visitas do presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, e do senador Magno Malta (PL-ES).

A decisão foi baseada em incidentes disciplinares anteriores e riscos às investigações. Moraes também considerou que Magno Malta tentou entrar no presídio e acessar áreas de segurança máxima sem autorização, "mediante uso indevido de prerrogativas parlamentares".

"Tal conduta [do senador] gera riscos desnecessários à disciplina do Batalhão e à segurança do próprio sistema de custódia, obstaculizando o deferimento do pedido", escreveu.

Em relação a Valdemar Costa Neto, o magistrado pontuou que, por ele também ser investigado no âmbito da trama golpista, não pode ter contato com Bolsonaro.

Prisão de Bolsonaro

Bolsonaro está preso no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda. O lugar é conhecido como "Papudinha".

O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes relacionados.

Redação
Há 27 minutos
