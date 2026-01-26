Moraes determina relatório de rotina de Bolsonaro na Papudinha

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que policiais militares apresentem um relatório sobre a rotina do ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha. Agentes têm cinco dias para o envio.

A determinação foi enviada ao 19º Batalhão da Polícia Militar, que está localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, onde está integrada a Papudinha. Bolsonaro está preso no local desde o último dia 15.

"[...] para que apresente a esta CORTE, no prazo de 5 (cinco) dias, relatório completo com as atividades do custodiado desde sua transferência, incluindo visitas advogados, parentes e amigos, visitas, consultas e exames médicos, fisioterapia e atividades físicas, atividades laborais, leituras e demais ocorrências, com respetivas datas e horários", expressa trecho do despacho obtido pelo jornal O Globo.

TRANSFERÊNCIA DE BOLSONARO

No dia 15 de janeiro deste ano, o ministro Alexandre de Moraes determinou a transferência do ex-presidente para uma Sala de Estado-Maior da Polícia Militar na "Papudinha".

No dia 13 do mesmo mês, o magistrado negou novo recurso da defesa de Bolsonaro sobre trama golpista. No âmbito judicial, Moraes negou pedido de prisão domiciliar apresentado pela defesa, afirmando haver “total ausência dos requisitos legais” e mencionar “reiterados descumprimentos das medidas cautelares” e “atos concretos visando a fuga”.

Jair Bolsonaro estava, até então, detido na Superintendência da Polícia Federal desde 22 de novembro, após violar a tornozeleira eletrônica que utilizava. Três dias depois, o ministro determinou o início do cumprimento de pena superior a 27 anos de reclusão no mesmo local.