Precatórios do Fundef devem chegar a R$ 750 milhões em Fortaleza; veja quem tem direito

Município assinou o acordo que depende agora da formalização da União; professores vão receber 80% do montante

Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
(Atualizado às 20:20)
Inácio Aguiar
Legenda: O valor deve começar a ser repassado em 2027, projeta a Prefeitura de Fortaleza
Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

O município de Fortaleza formalizou a assinatura do acordo com o Governo Federal para pagamento de precatórios do antigo Fundef. A educação de Fortaleza terá mais de R$ 750 milhões a receber e, deste montante, 80% será repassado aos profissionais do magistério que atuaram na educação fundamental da rede pública de Fortaleza.  

Até esta sexta-feira (30), a União deverá assinar sua parte do acordo que seguirá para homologação judicial. Após essa última etapa, será estabelecido o cronograma de pagamento.  

Segundo o secretário municipal de Educação, Idilvan Alencar, o valor e destinado a corrigir repasses de verbas da educação que foram pagos a menos em anos anteriores.  

“Uma grande vitória da educação de Fortaleza, feita com diálogo, muito trabalho pelo Município, pelo Ministério da Educação, e o Governo Federal”, disse ele. 
Idilvan Alencar
Secretário de Educação de Fortaleza

Quem tem direito?  

Profissionais do magistério que atuaram na rede pública municipal entre os anos de 1997 e 2004.  

Cronograma de pagamento  

Caso os prazos judiciais sejam cumpridos, os repasses devem ser realizados em três parcelas nos próximos anos: 

  • 2027: 40%
  • 2028: 30%
  • 2029: 30% 

Ainda do valor total, aproximadamente 20% serão aplicados em melhorias na rede pública de ensino municipal, enquanto 80% serão rateados entre os profissionais. 

Contestação judicial dos valores 

A disputa judicial teve origem em 2022 quando a Prefeitura de Fortaleza contestou uma correção de repasses feita pelo governo federal ao Município, com base nos critérios de envio dos recursos. Agora, após acordo entre as partes, a União reconheceu o valor devido.