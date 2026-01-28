Precatórios do Fundef devem chegar a R$ 750 milhões em Fortaleza; veja quem tem direito

O município de Fortaleza formalizou a assinatura do acordo com o Governo Federal para pagamento de precatórios do antigo Fundef. A educação de Fortaleza terá mais de R$ 750 milhões a receber e, deste montante, 80% será repassado aos profissionais do magistério que atuaram na educação fundamental da rede pública de Fortaleza.

Até esta sexta-feira (30), a União deverá assinar sua parte do acordo que seguirá para homologação judicial. Após essa última etapa, será estabelecido o cronograma de pagamento.

Segundo o secretário municipal de Educação, Idilvan Alencar, o valor e destinado a corrigir repasses de verbas da educação que foram pagos a menos em anos anteriores.

"Uma grande vitória da educação de Fortaleza, feita com diálogo, muito trabalho pelo Município, pelo Ministério da Educação, e o Governo Federal", disse ele. Idilvan Alencar Secretário de Educação de Fortaleza

Quem tem direito?

Profissionais do magistério que atuaram na rede pública municipal entre os anos de 1997 e 2004.

Cronograma de pagamento

Caso os prazos judiciais sejam cumpridos, os repasses devem ser realizados em três parcelas nos próximos anos:

2027: 40%

2028: 30%

2029: 30%

Ainda do valor total, aproximadamente 20% serão aplicados em melhorias na rede pública de ensino municipal, enquanto 80% serão rateados entre os profissionais.

Contestação judicial dos valores