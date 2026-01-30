Entre campanha de direita e diálogo na oposição, Eduardo Girão lança pré-candidatura no Cariri

O senador Eduardo Girão (Novo) realiza, nesta sexta-feira (30), em Juazeiro do Norte, o lançamento de sua pré-candidatura ao governo do Estado. Nome do campo de direita na oposição estadual, o parlamentar leva à população do Cariri, simbólica região do interior do Estado, seu objetivo de mostrar uma alternativa de poder estadual.

O nome de Girão, com a repercussão que um mandato no Senado tem, se soma a um movimento de oposição que vai tentar vencer o projeto político petista que está no Poder no estado desde 2014. Para isso, entretanto, há tarefas que devem ser executadas até fim do primeiro semestre.

Nome do campo conservador

Embora esteja filiado a um partido com pouca capilaridade política no Estado, Girão já deu mostras de que pode aglutinar ao redor do seu nome uma parte do campo conservador de direita, o que dá a ele espaço e voz no debate da oposição no Ceará.

Em 30 de novembro do ano passado, no lançamento de sua pré-candidatura em Fortaleza, a ex-primeira-dama do País, Michelle Bolsonaro, deu fortes declaração de apoio ao nome dele, o que gerou turbulências no PL, que até então dialogava com Ciro Gomes, em busca de construir uma alternativa unificada de candidatura.

Busca de diálogo na oposição

Nos bastidores, interlocutores de Girão e Ciro, além de membros do PL, dialogam sobre a possibilidade de unificação, mas o próprio senador tem se mostrado irredutível na ideia de ser candidato no primeiro turno, admitindo uma composição em um eventual segundo turno.

Cariri como território estratégico para 2026