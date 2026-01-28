Presidente do DC diz que partido foi 'pego de surpresa' com declaração de Aldo em apoio a Ciro

O presidente estadual do partido Democracia Cristã no Ceará, Robson Leite, diz que o diretório estadual da legenda foi “pego de surpresa” com a declaração do pré-candidato a presidente pela Legenda, Aldo Rebelo, de apoio ao nome de Ciro Gomes no Ceará. Segundo o dirigente, o partido ainda aguarda uma reunião com o comando nacional para as definições eleitorais de 2026.

Robson é ligado ao grupo do ex-prefeito do Eusébio e pré-candidato a deputado federal Acilon Gonçalves (PSB). O grupo deles, por sinal, está atualmente alinhado à base de apoio ao governador Elmano de Freitas (PT).

“A declaração do Aldo foi uma declaração pessoal e unilateral. Não teve alinhamento conosco. Inclusive o diretório nacional ficou de marcar uma reunião para discutirmos o assunto em breve”, disse ele em contato com a coluna. Veja também Inácio Aguiar Pré-candidato a presidente declara apoio a Ciro Gomes no Ceará

Ele detalha que desde que o então presidente nacional José Maria Eymael se afastou do cargo, há indefinições sobre os rumos que o partido deve adotar. E que nos próximos meses essas definições devem acontecer. Partido com pouca expressão

Nacionalmente, o partido tem pouca expressão e está sem representante na Câmara dos Deputados. No Ceará, a sigla conquistou uma cadeira na Câmara de Fortaleza, ocupada pela vereadora Carla Ibiapina, esposa do prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves.