Presidente do DC diz que partido foi 'pego de surpresa' com declaração de Aldo em apoio a Ciro
No Ceará, o partido é presidido por Robson Leite, ligado ao ex-prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves.
O presidente estadual do partido Democracia Cristã no Ceará, Robson Leite, diz que o diretório estadual da legenda foi “pego de surpresa” com a declaração do pré-candidato a presidente pela Legenda, Aldo Rebelo, de apoio ao nome de Ciro Gomes no Ceará. Segundo o dirigente, o partido ainda aguarda uma reunião com o comando nacional para as definições eleitorais de 2026.
Robson é ligado ao grupo do ex-prefeito do Eusébio e pré-candidato a deputado federal Acilon Gonçalves (PSB). O grupo deles, por sinal, está atualmente alinhado à base de apoio ao governador Elmano de Freitas (PT).
“A declaração do Aldo foi uma declaração pessoal e unilateral. Não teve alinhamento conosco. Inclusive o diretório nacional ficou de marcar uma reunião para discutirmos o assunto em breve”, disse ele em contato com a coluna.
Veja também
Ele detalha que desde que o então presidente nacional José Maria Eymael se afastou do cargo, há indefinições sobre os rumos que o partido deve adotar. E que nos próximos meses essas definições devem acontecer.
Partido com pouca expressão
Nacionalmente, o partido tem pouca expressão e está sem representante na Câmara dos Deputados. No Ceará, a sigla conquistou uma cadeira na Câmara de Fortaleza, ocupada pela vereadora Carla Ibiapina, esposa do prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves.
No estado, a legenda tem cerca de 30 vereadores.