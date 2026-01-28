Pré-candidato a presidente declara apoio a Ciro Gomes no Ceará

O ex-ministro Aldo Rebelo, que lança neste sábado (31), em São Paulo, sua pré-candidatura à Presidência da República pelo Democracia Cristã (DC), declarou apoio a eventual candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará em 2026. A posição reativa uma antiga aliança entre os dois políticos, que já foram correligionários no PDT, mas que agora figuram no campo político de direita.

Declaração pessoal

No Ceará o Democracia Cristã é comandado pelo atual secretário de Educação do Município de Aquiraz, Robson Leite, ligado ao ex-prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves. O grupo político é próximo do governo Elmano de Freitas (PT).

A tratativa de Aldo, segundo o presidente estadual, não foi feita em âmbito local, mas a executiva nacional deverá ter um encontro em breve para tratar do assunto.

Alinhamento de lideranças

O alinhamento entre Aldo e Ciro, entretanto, representa um fato com repercussão nacional por tratar-se de dois ex-ministros de Lula, que estiveram até recentemente em partidos de centro-esquerda e agora estão construindo um alinhamento à direita.