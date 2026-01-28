Pré-candidato a presidente declara apoio a Ciro Gomes no Ceará
Aldo Rebelo, que já foi correligionário do ex-governador cearense no PDT vai lançar pré-candidatura nacional no sábado (31)
O ex-ministro Aldo Rebelo, que lança neste sábado (31), em São Paulo, sua pré-candidatura à Presidência da República pelo Democracia Cristã (DC), declarou apoio a eventual candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará em 2026. A posição reativa uma antiga aliança entre os dois políticos, que já foram correligionários no PDT, mas que agora figuram no campo político de direita.
“Temos um alinhamento político histórico, desde que participamos juntos da equipe da UNE, no fim dos anos 1970”, declarou Aldo em entrevista ao Jornal Folha de S. Paulo. Em 2022, ambos estavam no PDT e Aldo apoiou a candidatura presidencial de Ciro.
Declaração pessoal
No Ceará o Democracia Cristã é comandado pelo atual secretário de Educação do Município de Aquiraz, Robson Leite, ligado ao ex-prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves. O grupo político é próximo do governo Elmano de Freitas (PT).
A tratativa de Aldo, segundo o presidente estadual, não foi feita em âmbito local, mas a executiva nacional deverá ter um encontro em breve para tratar do assunto.
Alinhamento de lideranças
O alinhamento entre Aldo e Ciro, entretanto, representa um fato com repercussão nacional por tratar-se de dois ex-ministros de Lula, que estiveram até recentemente em partidos de centro-esquerda e agora estão construindo um alinhamento à direita.
Como Aldo é pré-candidato a presidente, a tese de aproximação com Ciro, em uma eventual candidatura a governador, abre um leque de possibilidades ao cearense, que tenta formar um palanque estadual, independentemente das composições nacionais.
O grupo de oposição no Ceará tenta consolidar uma aliança com legendas como PL, que também deve ter candidato a presidente.