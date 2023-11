Homem preso por atos antidemocráticos morre após mal súbito na Papuda

Cleriston Pereira da Cunha, de 46 anos, um dos presos envolvidos nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, morreu devido a um "mal súbito" nesta segunda-feira (20) no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. A informação foi confirmada pela penitenciária ao jornal O Globo.

De acordo com ofício da Vara de Execuções Penais (VEP), Cunha teve "um mal súbito durante o banho de sol" nesta manhã. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados, mas o homem veio a óbito no local. Ele estava detido no Centro de Detenção Provisória (CDP II), uma das unidades da Papuda.

O homem estava preso desde o dia 8 de janeiro, quando foi detido dentro do Senado devido aos ataques antidemocráticos. Tornou-se réu em abril, sendo denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por cinco crimes. Ainda não havia previsão do seu julgamento.

Ele foi denunciado por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Segundo a defesa de Cunha, ele foi à manifestação do dia 8 de janeiro "por acreditar que seria pacífica" e que somente entrou no Senado "para se abrigar".

Registros da penitenciária indicam que Cunha sofria de diabetes, hipertensão e utilizava medicação controlada. O homem foi atendido pela equipe médica da penitenciária por seis vezes entre janeiro e maio. Também foi encaminhado para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), em maio.