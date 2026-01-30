Lula recebe alta após cirurgia de catarata nesta sexta (30)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou uma cirurgia de catarata no olho esquerdo, em Brasília, nesta sexta-feira (30). Segundo o portal g1, o presidente já recebeu alta e deixou o CBV Hospital de Olhos, onde o procedimento foi feito, por volta das 10 horas.

A cirurgia foi realizada sem intercorrências, conforme informou o Palácio do Planalto.

Lula permanecerá em repouso durante esta sexta (30) e todo o fim de semana, na residência oficial da Granja do Torto. A previsão é que ele volte às atividades na segunda-feira (2).

Em 2020, o presidente passou pelo mesmo procedimento cirúrgico, porém no olho direito.

O que é catarata

A catarata é uma condição caracterizada pela perda da transparência do cristalino, lente natural do olho, processo geralmente associado ao envelhecimento, mas que também pode estar relacionado a fatores como diabetes, uso prolongado de corticoides ou traumas oculares.

A condição provoca visão embaçada, semelhante à sensação de enxergar por um vidro opaco ou em ambiente nublado.

O tratamento consiste na substituição do cristalino comprometido por uma lente artificial transparente, por meio de procedimento cirúrgico.

Histórico de saúde

A última cirurgia de Lula foi uma craniotomia de emergência em 10 de dezembro de 2024, no Hospital Sírio-Libanês, para drenar um hematoma na cabeça causado por uma queda em outubro do mesmo ano, seguido de um procedimento preventivo dois dias depois para garantir a recuperação sem sequelas, resultando em sua alta hospitalar em 15 de dezembro de 2024.