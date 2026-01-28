Diário do Nordeste
MPCE cobra pagamento de salários atrasados de servidores em Caridade após ausência de prefeita

Simone Tavares faltou reunião marcada pelo Ministério Público para justificar atraso salarial.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
(Atualizado às 12:55)
PontoPoder
Fotos mostram da Prefeitura de Caridade e da prefeita Simone Tavares.
Legenda: Prefeitura de Caridade é comanda por Simone Tavares (PSB).
Foto: Reprodução/Google Maps | Reprodução/Instagram @simoneftavaress.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) deu 48 horas para a Prefeitura de Caridade informar o cronograma de pagamentos dos salários atrasados dos servidores municipais. A decisão foi oficializada na segunda-feira (26), após a prefeita Simone Tavares (PSB) não comparecer a uma reunião marcada pelo órgão para tratar do assunto. 

Denúncias de servidores dão conta que o salário relativo a dezembro não tinha sido pago até a noite dessa terça-feira (27), quando a Prefeitura anunciou o pagamento apenas para profissionais efetivos ou comissionados da área da saúde. Por outro lado, relatos indicam que o atraso na remuneração de contratados do Município chega até seis meses.

Ao mesmo tempo, há reclamações acerca da ausência de Simone Tavares nas tratativas e em agendas na cidade. O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Ceará (Sindsaúde/CE) afirma, por exemplo, que “a prefeita sumiu”. 

O Sindicato chegou a marcar uma manifestação na Prefeitura de Caridade para a manhã desta quarta-feira (28), com o objetivo de cobrar explicações. No entanto, com o pagamento do salário de parte da categoria anunciado pelo Município, o ato foi suspenso. 

O QUE DIZ A GESTÃO

Por sua vez, a Prefeitura de Caridade atribui o atraso salarial a uma mudança no cronograma de remuneração. A gestão afirma que decidiu efetuar os pagamentos dos servidores dentro do próprio mês, não mais até o dia 10 do mês subsequente. 

“Para isso, faz-se necessário pagar a folha do mês de janeiro e negociar com os servidores o pagamento referente ao mês de dezembro, respeitando a limitação financeira do município”, pontuou a Prefeitura de Caridade. 

Com relação aos servidores terceirizados, a gestão municipal disse apenas que vai  providenciar os pagamentos devidos daqueles que têm valores a receber. “O município realizou um processo de seleção e está ajustando o chamamento (de terceirizados)”, acrescentou. 

MPCE COBRA INFORMAÇÕES

Após denúncias de servidores, o caso entrou no radar do Ministério Público. O órgão marcou uma reunião para abordar o assunto na última segunda, mas a prefeita Simone Tavares não compareceu. 

A ausência fez a Promotoria de Justiça de Caridade, em despacho da promotora Regina Mariana Araújo Ermel de Oliveira, dar o prazo de 48h para a Prefeitura fornecer as seguintes informações:

  1. Data de pagamento dos salários dos servidores municipais, que deveria ter ocorrido até o dia 10/01/2026;
  2. Disponibilidade de assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com plano de pagamento dos salários atrasados para os servidores contratados e efetivos, caso o mês de janeiro ainda não tenha sido pago;
  3. Data limite mensal para pagamento de todos os servidores para os meses futuros.

Em nota ao PontoPoder, o MPCE informou que ainda aguardava manifestação da Prefeitura. “Após o decurso do prazo, que se encerra nesta quarta-feira (28/01), serão adotadas as providências cabíveis”, sinalizou.

‘SUMIÇO’ DA PREFEITA

Nas redes sociais, relatos de servidores, da oposição da prefeita e de sindicatos, como o Sindsaúde/CE, questionam a ausência da prefeita Simone Tavares nas negociações para tratar do assunto e até mesmo a dificuldade para marcar audiências com a gestora municipal. 

Questionada pelo PontoPoder sobre a agenda da prefeita, a assessoria da Prefeitura enviou somente fotos relativas à atuação de Simone no município, principalmente em novembro e dezembro de 2025. 

“Não há registro desse material no e-mail institucional da prefeitura nem no gabinete. É possível que a ação tenha ocorrido na primeira semana de janeiro, período em que geralmente há uma semana de recesso”, pontuou a equipe da prefeita, não respondendo a outros questionamentos. 

A última postagem de Simone Tavares em agenda no município é de 5 de janeiro. A prefeita participou do cerimonial de formatura do ABC e do 9º Ano da Escola Municipal Francisco de Pinho Pessoa, na comunidade Serrote, em Caridade. 

Por sua vez, a prefeita Simone Tavares não retornou às tentativas de contato da reportagem, assim como alguns vereadores da base que foram procurados. O PontoPoder também solicitou uma entrevista com a gestora municipal, mas ainda aguarda resposta. O espaço segue aberto para manifestação.  

NA PAUTA DA CÂMARA

A dificuldade para resolver a situação fez a Câmara Municipal de Caridade convocar uma audiência pública para tratar o atraso no pagamento dos salários dos servidores públicos da cidade, especialmente dos contratados. A reunião está marcada para sexta-feira (30), às 9h.

A realização do encontro atende a um requerimento do vereador Orlando Victor (PT), membro da oposição à prefeita. No documento, o parlamentar defende que o Poder Legislativo não deve ficar inerte diante de uma “situação vexatória”.

“Como é de conhecimento público e notório, infelizmente o Município de Caridade nos últimos dias vem sendo drasticamente publicado nas redes sociais e noticiários, de forma negativa, quando se refere ao atraso de pagamento de salários de servidores municipais, principalmente dos contratados que já se estendem por alguns meses”, salientou Victor. 

