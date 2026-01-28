MPCE cobra pagamento de salários atrasados de servidores em Caridade após ausência de prefeita

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) deu 48 horas para a Prefeitura de Caridade informar o cronograma de pagamentos dos salários atrasados dos servidores municipais. A decisão foi oficializada na segunda-feira (26), após a prefeita Simone Tavares (PSB) não comparecer a uma reunião marcada pelo órgão para tratar do assunto.

Denúncias de servidores dão conta que o salário relativo a dezembro não tinha sido pago até a noite dessa terça-feira (27), quando a Prefeitura anunciou o pagamento apenas para profissionais efetivos ou comissionados da área da saúde. Por outro lado, relatos indicam que o atraso na remuneração de contratados do Município chega até seis meses.

Ao mesmo tempo, há reclamações acerca da ausência de Simone Tavares nas tratativas e em agendas na cidade. O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Ceará (Sindsaúde/CE) afirma, por exemplo, que “a prefeita sumiu”.

O Sindicato chegou a marcar uma manifestação na Prefeitura de Caridade para a manhã desta quarta-feira (28), com o objetivo de cobrar explicações. No entanto, com o pagamento do salário de parte da categoria anunciado pelo Município, o ato foi suspenso.

O QUE DIZ A GESTÃO

Por sua vez, a Prefeitura de Caridade atribui o atraso salarial a uma mudança no cronograma de remuneração. A gestão afirma que decidiu efetuar os pagamentos dos servidores dentro do próprio mês, não mais até o dia 10 do mês subsequente.

“Para isso, faz-se necessário pagar a folha do mês de janeiro e negociar com os servidores o pagamento referente ao mês de dezembro, respeitando a limitação financeira do município”, pontuou a Prefeitura de Caridade.

Com relação aos servidores terceirizados, a gestão municipal disse apenas que vai providenciar os pagamentos devidos daqueles que têm valores a receber. “O município realizou um processo de seleção e está ajustando o chamamento (de terceirizados)”, acrescentou.

MPCE COBRA INFORMAÇÕES

Após denúncias de servidores, o caso entrou no radar do Ministério Público. O órgão marcou uma reunião para abordar o assunto na última segunda, mas a prefeita Simone Tavares não compareceu.

A ausência fez a Promotoria de Justiça de Caridade, em despacho da promotora Regina Mariana Araújo Ermel de Oliveira, dar o prazo de 48h para a Prefeitura fornecer as seguintes informações:

Data de pagamento dos salários dos servidores municipais, que deveria ter ocorrido até o dia 10/01/2026; Disponibilidade de assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com plano de pagamento dos salários atrasados para os servidores contratados e efetivos, caso o mês de janeiro ainda não tenha sido pago; Data limite mensal para pagamento de todos os servidores para os meses futuros.

Em nota ao PontoPoder, o MPCE informou que ainda aguardava manifestação da Prefeitura. “Após o decurso do prazo, que se encerra nesta quarta-feira (28/01), serão adotadas as providências cabíveis”, sinalizou.

‘SUMIÇO’ DA PREFEITA

Nas redes sociais, relatos de servidores, da oposição da prefeita e de sindicatos, como o Sindsaúde/CE, questionam a ausência da prefeita Simone Tavares nas negociações para tratar do assunto e até mesmo a dificuldade para marcar audiências com a gestora municipal.

Questionada pelo PontoPoder sobre a agenda da prefeita, a assessoria da Prefeitura enviou somente fotos relativas à atuação de Simone no município, principalmente em novembro e dezembro de 2025.

“Não há registro desse material no e-mail institucional da prefeitura nem no gabinete. É possível que a ação tenha ocorrido na primeira semana de janeiro, período em que geralmente há uma semana de recesso”, pontuou a equipe da prefeita, não respondendo a outros questionamentos.

A última postagem de Simone Tavares em agenda no município é de 5 de janeiro. A prefeita participou do cerimonial de formatura do ABC e do 9º Ano da Escola Municipal Francisco de Pinho Pessoa, na comunidade Serrote, em Caridade.

Por sua vez, a prefeita Simone Tavares não retornou às tentativas de contato da reportagem, assim como alguns vereadores da base que foram procurados. O PontoPoder também solicitou uma entrevista com a gestora municipal, mas ainda aguarda resposta. O espaço segue aberto para manifestação.

NA PAUTA DA CÂMARA

A dificuldade para resolver a situação fez a Câmara Municipal de Caridade convocar uma audiência pública para tratar o atraso no pagamento dos salários dos servidores públicos da cidade, especialmente dos contratados. A reunião está marcada para sexta-feira (30), às 9h.

A realização do encontro atende a um requerimento do vereador Orlando Victor (PT), membro da oposição à prefeita. No documento, o parlamentar defende que o Poder Legislativo não deve ficar inerte diante de uma “situação vexatória”.

“Como é de conhecimento público e notório, infelizmente o Município de Caridade nos últimos dias vem sendo drasticamente publicado nas redes sociais e noticiários, de forma negativa, quando se refere ao atraso de pagamento de salários de servidores municipais, principalmente dos contratados que já se estendem por alguns meses”, salientou Victor.