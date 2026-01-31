Diário do Nordeste
Bolsonaro ainda não leu nenhum livro durante o tempo preso na Papudinha

Detido desde o dia 15 de janeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro não leu nenhum livro para descontar o tempo de prisão.

Ex-presidente Jair Bolsonaro olhando para o lado com a câmera focada no rosto dele.
Legenda: Com ao menos três visitas médicas por dia, Bolsonaro ainda não se debruçou sobre nenhum livro escolhido por ele.
Foto: Fábio Rodrigues/Agência Brasil.

Condenado a 27 anos e três meses de prisão por atentado contra o Estado Democrático de Direito, além de outros crimes, o ex-presidente Jair Bolsonaro já cumpriu duas semanas de detenção.

Bolsonaro está inscrito no programa de remição de pena pela leitura, que permite abater quatro dias de detenção para cada obra lida e avaliada. Embora participe da iniciativa, ele ainda não se debruçou sobre nenhum livro na Papudinha.

Veja a lista:

  • "Ainda estou aqui", de Marcelo Rubens Paiva;
  • "Democracia", de Philip Bunting;
  • "Crime e Castigo", de Fiódor Dostoiévski;
  • "A Autobiografia de Martin Luther King", de Martin Luther King;
  • "A Cor do Preconceito", de Carmen Lúcia Campos e Sueli Carneiro;
  • "A Cor Púrpura", de Alice Walker;
  • "Admirável Mundo Novo", de Aldous Huxley;
  • "A Revolução dos Bichos", de George Orwell;
  • "O Conto da Aia", de Margaret Atwood;
  • "O Perigo de uma História Única", de Chimamanda Ngozi Adichie;
  • "O Príncipe", de Nicolau Maquiavel;
  • "O Sol é para Todos", de Harper Lee;
  • "Pequeno Manual Antirracista", de Djamila Ribeiro;
  • "Presos que Menstruam", de Nana Queiroz;
  • "Tudo é Rio", de Carla Madeira.

Com um total de 15 livros selecionados, caso o ex-presidente conclua todas as leituras, terá um desconto de 60 dias na pena. Pelas regras do programa, o detento pode validar apenas um livro por mês; portanto, seguindo o cronograma regularmente, Bolsonaro obteria uma redução total de dois meses (60 dias).

Segundo relatório entregue pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ao Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente não leu nenhum livro até o momento.

Bolsonaro foi avaliado por uma equipe da Polícia Federal em uma perícia médica que será levada em conta pelo ministro Alexandre de Moraes para decidir sobre uma possível progressão para prisão domiciliar.

 

