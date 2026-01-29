Tarcísio de Freitas visita Bolsonaro na prisão e confirma pré-candidatura à reeleição em SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na prisão nesta quinta-feira (29) e confirmou à imprensa a que tentará a reeleição ao Executivo paulista. O político ainda reafirmou apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

"A gente conversa sobre isso desde 2023, que meu interesse é ficar em São Paulo. Isso não tem controvérsia nenhuma, eu tenho uma linha de coerência", garantiu Freitas em conversa com jornalistas em Brasília, segundo publicação do portal g1.

Tarcísio ainda pontuou que "tem comprometimento" com o estado. "Sou grato ao estado de São Paulo".

Já sobre Flávio na corrida presidencial, o governador frisou que "não há dúvidas". "[...] como tenho afirmado constantemente, não tem dúvida com relação a isso", disse.

Visita a Bolsonaro

Tarcísio chegou no Complexo da Papuda por volta das 11h desta quinta. Ele entrou na Papudinha, onde Bolsonaro cumpre pena, acompanhado de Vicente Santini, chefe do escritório do governo de SP em Brasília, e aliado da família Bolsonaro.

A visita foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e estava prevista para acontecer na semana passada, mas o próprio governador solicitou o adiamento devido a compromissos.