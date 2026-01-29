Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Tarcísio de Freitas visita Bolsonaro na prisão e confirma pré-candidatura à reeleição em SP

Governador de São Paulo ainda garantiu apoio ao nome de Flávio Bolsonaro à Presidência.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em uma coletiva de imprensa, com Bolsonaro no centro da fala.
Legenda: Tarcísio ainda divulgou apoio a Flávio Bolsonaro nas eleições 2026.
Foto: Wilson Dias/Agência Brasil.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na prisão nesta quinta-feira (29) e confirmou à imprensa a que tentará a reeleição ao Executivo paulista. O político ainda reafirmou apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. 

"A gente conversa sobre isso desde 2023, que meu interesse é ficar em São Paulo. Isso não tem controvérsia nenhuma, eu tenho uma linha de coerência", garantiu Freitas em conversa com jornalistas em Brasília, segundo publicação do portal g1

Tarcísio ainda pontuou que "tem comprometimento" com o estado. "Sou grato ao estado de São Paulo".

Já sobre Flávio na corrida presidencial, o governador frisou que "não há dúvidas". "[...] como tenho afirmado constantemente, não tem dúvida com relação a isso", disse. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Moraes nega visita de Valdemar Costa Neto e Magno Malta a Bolsonaro

teaser image
PontoPoder

Retorno de deputados licenciados mexe na bancada cearense na Câmara em Brasília; veja nomes e prazos

Visita a Bolsonaro 

Tarcísio chegou no Complexo da Papuda por volta das 11h desta quinta. Ele entrou na Papudinha, onde Bolsonaro cumpre pena, acompanhado de Vicente Santini, chefe do escritório do governo de SP em Brasília, e aliado da família Bolsonaro. 

A visita foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e estava prevista para acontecer na semana passada, mas o próprio governador solicitou o adiamento devido a compromissos. 

 

Assuntos Relacionados
Foto de André Figueiredo ao lado dos deputados estaduais Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho em janeiro de 2025.
PontoPoder

PDT no Ceará abre processo de expulsão de quatro deputados estaduais por aliança com o PL

Ação pode antecipar saída dos parlamentares e esvaziar bancada do partido na Alece.

Marcos Moreira
Há 56 minutos
Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em uma coletiva de imprensa, com Bolsonaro no centro da fala.
PontoPoder

Tarcísio de Freitas visita Bolsonaro na prisão e confirma pré-candidatura à reeleição em SP

Governador de São Paulo ainda garantiu apoio ao nome de Flávio Bolsonaro à Presidência.

Redação
Há 1 hora
Fachada do prédio do TRE-CE em Fortaleza.
PontoPoder

TRE-CE regulamenta juiz das garantias para reforçar controle de investigações em ano eleitoral

Inquéritos e investigações já em andamento devem ser encaminhados aos núcleos em até 30 dias. Os atos praticados até o momento seguem válidos.

Igor Cavalcante
Há 1 hora
Procurador-geral de Justiça do Estado, Herbet Gonçalves Santos
Inácio Aguiar

Procurador-geral de Justiça critica soltura de presos 'em massa' e questiona mutirão no CNJ

Ministério Público pede a suspensão de revisão de penas do regime semiaberto por "critérios administrativos e artiméticos".

Inácio Aguiar
29 de Janeiro de 2026
Alexandre de Moraes é um homem de meia idade, branco e careca. Na foto, ele está com expressão séria, no plenário do STF, e usa terno preto com camisa social branca e gravata estampada azul.
PontoPoder

Moraes nega visita de Valdemar Costa Neto e Magno Malta a Bolsonaro

Decisão tem base em incidentes disciplinares anteriores e riscos às investigações.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Plenário da Câmara dos Deputados. Parlamentares estão sentados nas poltronas da Casa e na Mesa Diretora.
PontoPoder

Retorno de deputados licenciados mexe na bancada cearense na Câmara em Brasília; veja nomes e prazos

Com prazos da desincompatibilização eleitoral se aproximando, parlamentares afastados do mandato preveem volta à Câmara entre o fim de março e abril.

Beatriz Matos, de Brasília
29 de Janeiro de 2026
Alunos em sala de aula
Inácio Aguiar

Precatórios do Fundef devem chegar a R$ 750 milhões em Fortaleza; veja quem tem direito

Município assinou o acordo que depende agora da formalização da União; professores vão receber 80% do montante

Inácio Aguiar
28 de Janeiro de 2026
Eduardo Leite, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e Gilberto Kassab
Inácio Aguiar

Possível candidatura do PSD a presidente pode mexer com palanques estaduais, inclusive no Ceará

Partido de Gilberto Kassab tem, agora, três pré-candidatos a presidente, todos de perfil à direita.

Inácio Aguiar
28 de Janeiro de 2026
Cédulas de real, uma moeda de um real e um celular com calculadora aberta sobre uma folha com gráficos de barras, simbolizando análise de contas públicas e cálculos financeiros.
PontoPoder

Morosidade e interesses políticos: os entraves no julgamento de contas municipais

Entre trâmites legais e decisões políticas, julgamentos tardios das contas municipais colocam em xeque a efetividade do controle dos recursos públicos no Ceará.

Igor Cavalcante
28 de Janeiro de 2026
Fotos mostram da Prefeitura de Caridade e da prefeita Simone Tavares.
PontoPoder

MPCE cobra pagamento de salários atrasados de servidores em Caridade após ausência de prefeita

Simone Tavares faltou reunião marcada pelo Ministério Público para justificar atraso salarial.

Marcos Moreira
28 de Janeiro de 2026
Robson Leite, presidente estadual do Democracia Cristã no Ceará, com o presidente nacional da Sigla, José Maria Eymael
Inácio Aguiar

Presidente do DC diz que partido foi 'pego de surpresa' com declaração de Aldo em apoio a Ciro

No Ceará, o partido é presidido por Robson Leite, ligado ao ex-prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves.

Inácio Aguiar
28 de Janeiro de 2026
Aldo Rebelo e Ciro Gomes
Inácio Aguiar

Pré-candidato a presidente declara apoio a Ciro Gomes no Ceará

Aldo Rebelo, que já foi correligionário do ex-governador cearense no PDT vai lançar pré-candidatura nacional no sábado (31)

Inácio Aguiar
28 de Janeiro de 2026
Gilmar Mendes é um homem idoso, calvo e usa óculos de grau de armação preta e fina. Na foto, ele está de lado e usa terno preto com camisa social branca e gravata azul. Imagem usada em matéria onde ministro dá 48 horas para que Santa Catarina explique a proibição de cotas.
PontoPoder

Gilmar Mendes dá 48h para governo de SC explicar lei que proíbe cotas raciais em universidades

Decisão paralela do Tribunal de Justiça de Santa Catarina já suspendeu os efeitos da legislação.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Luiz Paupina, vereador de Fortaleza, sentado em plenário, usando terno cinza, camisa branca e gravata azul, com expressão séria, em ambiente institucional com outras pessoas ao fundo desfocadas.
PontoPoder

Vereador de Fortaleza é cassado por fraude à cota de gênero nas eleições de 2024

Luiz Paupina terá que deixar Câmara após a Justiça Eleitoral entender que o AGIR apresentou candidaturas femininas fictícias. Vereador nega irregularidade.

Luana Barros
27 de Janeiro de 2026
Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), em entrevista à Verdinha FM em dezembro de 2025
Inácio Aguiar

Evandro Leitão marca primeira reunião do ano, e fará cobrança de resultado aos secretários

Prefeito da Capital apresentará dados de avaliação das políticas públicas e vai bater na necessidade de ouvir a população.

Inácio Aguiar
27 de Janeiro de 2026
Câmera de vídeo grava uma sessão do Tribunal de Contas do Estado do Ceará; no visor aparecem conselheiros sentados à mesa durante a sessão plenária.
PontoPoder

Câmaras municipais rejeitam parecer do TCE e aprovam contas consideradas irregulares no Ceará

Entre as contas com parecer do TCE pela desaprovação, 12 foram ou estão sendo analisadas pelos vereadores, sendo que em sete delas os políticos já contrariaram o parecer do Tribunal.

Igor Cavalcante
27 de Janeiro de 2026
Prefeito Evandro Leitão concedendo entrevista a jornalistas na avenida Humberto Monte, em Fortaleza.
Wagner Mendes

'Nosso candidato é o governador Elmano', reforça Evandro sobre disputa no Ceará

A oposição no Ceará tem projetado a candidatura de Ciro Gomes para enfrentar o PT em outubro.

Wagner Mendes, Matheus Facundo
26 de Janeiro de 2026
Lula e Trump conversam pessoalmente em frente a uma cortina azul.
PontoPoder

Lula liga para Trump e pede Conselho da Paz restrito à Gaza e estabilidade na Venezuela

Os chefes de Estado dialogaram por quase uma hora.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Foto do ministro Alexandre de Moraes.
PontoPoder

Moraes determina relatório de rotina de Bolsonaro na Papudinha

Bolsonaro foi transferido para a Papudinha no dia 15 de janeiro.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Fachada da Câmara Municipal de Farias Brito, prédio claro com placa azul com o nome da instituição, vista aérea, cercado por árvores e área verde.
PontoPoder

TRE-CE confirma cassação de vereadores do MDB em Farias Brito (CE) por fraude à cota de gênero

Com a decisão, todos os votos dos candidatos do partido para a Câmara Municipal foram anulados.

Luana Barros
26 de Janeiro de 2026