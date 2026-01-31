Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Evandro diz que contas da Prefeitura saíram do vermelho: "Retomamos Capag B"

Quando assumiu a gestão, em 2025, o prefeito de Fortaleza calculou que a Capital tinha uma dívida acima de R$ 4 bi.

Escrito por
e
PontoPoder
Evandro Leitão discursa em palanque montado em praça do Centro de Fortaleza.
Legenda: O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, compareceu ao anúncio da transferência da sede da Câmara Municipal para o Centro da Cidade.
Foto: Fabiane de Paula.

Evandro Leitão (PT) anunciou, na manhã deste sábado (31), que as contas da Prefeitura de Fortaleza saíram do "vermelho" e que a Capital voltou a ter nota B no Capag (Indicador de Capacidade de Pagamento).

Segundo o prefeito, essa condição possibilita aumentar investimentos na Cidade, como uma megaoperação de drenagem que será feita nos próximos meses. "Vamos fazer 250 milhões de drenagens. Temos uma operação de crédito bancário para fazer melhorias habitacionais, infraestrutura", citou.

Leitão atribuiu a recuperação do crédito a planejamento, contingenciamento, ajuste fiscal e "esforço coletivo". "Esforço nosso, da Prefeitura, ajudado pela Câmara Municipal, esforço do governo do Estado, que nos ajudou demais com recursos e obras, e do governo federal, que não difere do que o estadual está fazendo", disse.

Elmano e Evandro durante evento no Centro de Fortaleza.
Legenda: O prefeito Evandro Leitão agradeceu ao esforço feito pelo governador Elmano de Freitas para apoiar Fortaleza.
Foto: Fabiane de Paula.

Quando assumiu a gestão, no ano passado, o petista calculou que a Capital tinha uma dívida acumulada de R$ 4,5 bilhões, "herdada" do ex-prefeito José Sarto (PDT). À época, ele afirmou que faria medidas de contingenciamento e que Fortaleza deixaria de ser uma "cidade caloteira".

Veja também

teaser image
Wagner Mendes

'Nosso candidato é o governador Elmano', reforça Evandro sobre disputa no Ceará

teaser image
Ceará

Fortaleza deve receber obras em 22 áreas e 3 lagoas; veja locais

teaser image
PontoPoder

Secretariado de Evandro pode ter baixa de até 10 gestores que vão disputar eleições; veja quem sai

Nova Câmara Municipal

A notícia sobre as contas da Capital foi dada por Evandro durante o anúncio da ida da Câmara Municipal de Fortaleza para o Centro da Cidade — que passará a ser no prédio que abrigava o Mucuripe Club.

A transferência faz parte de uma estratégia de revitalização da região, com aumento da circulação de pessoas na área, já que o equipamento mobiliza diariamente servidores, visitantes e parlamentares.

A licitação para as obras da nova Casa Legislativa será feita até o fim deste primeiro semestre. Já a conclusão terá um prazo de três anos.

Assuntos Relacionados
Evandro Leitão discursa em palanque montado em praça do Centro de Fortaleza.
PontoPoder

Evandro diz que contas da Prefeitura saíram do vermelho: "Retomamos Capag B"

Quando assumiu a gestão, em 2025, o prefeito de Fortaleza calculou que a Capital tinha uma dívida acima de R$ 4 bi.

Luana Severo e Nicolas Paulino
Há 54 minutos
Maquete da Câmara Municipal de Fortaleza.
PontoPoder

Nova sede da Câmara Municipal de Fortaleza será no antigo Mucuripe Club

Equipamento legislativo deve ajudar a revitalizar área central da cidade.

Nicolas Paulino e Luana Severo
31 de Janeiro de 2026
Ex-presidente Jair Bolsonaro olhando para o lado com a câmera focada no rosto dele.
PontoPoder

Bolsonaro ainda não leu nenhum livro durante o tempo preso na Papudinha

Detido desde o dia 15 de janeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro não leu nenhum livro para descontar o tempo de prisão.

Redação
31 de Janeiro de 2026
Eduardo Girão em pé, com camiseta laranja, em palanque ao lado de apoiadores.
PontoPoder

Eduardo Girão diz que direita no Ceará quer unir 'água e óleo': 'Vale tudo para derrotar o PT?'

No fim do ano passado, o político recebeu apoio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que defendeu o nome de Girão para o Governo do Estado.

Igor Cavalcante
30 de Janeiro de 2026
Presidente Lula.
PontoPoder

Lula recebe alta após cirurgia de catarata nesta sexta (30)

Procedimento foi realizado sem intercorrência, segundo o Palácio do Planalto.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Evandro Leitão em pé, usando camisa branca de mangas longas, segura um microfone e fala em um palco, com fundo de madeira e iluminação suave, em contexto de evento ou discurso público.
PontoPoder

Secretariado de Evandro pode ter baixa de até 10 gestores que vão disputar eleições; veja quem sai

Mudanças devem ocorrer até 31 de março, segundo o prefeito de Fortaleza.

Luana Barros e Nicolas Paulino
30 de Janeiro de 2026
Inácio Aguiar

Sede da Câmara de Fortaleza vai voltar para o Centro da Capital, anuncia presidente

Leo Couto vai anunciar oficialmente a mudança em evento do Legislativo na manhã deste sábado (31)

Inácio Aguiar
30 de Janeiro de 2026
Presidente será submetido a uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. Ele já passou pelo mesmo procedimento em 2020.
PontoPoder

Lula fará cirurgia de catarata no olho esquerdo nesta sexta

Última cirurgia de presidente foi uma craniotomia de emergência em 2024.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Senador Eduardo Girão (Novo)
Inácio Aguiar

Entre campanha de direita e diálogo na oposição, Eduardo Girão lança pré-candidatura no Cariri

Senador leva apoiadores para dialogar com a população de Juazeiro do Norte e região nesta sexta-feira (29)

Inácio Aguiar
30 de Janeiro de 2026
Pessoa manipula cédulas em dinheiro.
PontoPoder

9 mil cearenses irão dividir R$ 114 milhões em pagamentos judiciais; saiba como receber

Os repasses iniciam a partir desta sexta-feira (30).

Lucas Monteiro
29 de Janeiro de 2026
Foto de André Figueiredo ao lado dos deputados estaduais Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho em janeiro de 2025.
PontoPoder

PDT no Ceará abre processo de expulsão de quatro deputados estaduais por aliança com o PL

Ação pode antecipar saída dos parlamentares e esvaziar bancada do partido na Alece.

Marcos Moreira
29 de Janeiro de 2026
Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em uma coletiva de imprensa, com Bolsonaro no centro da fala.
PontoPoder

Tarcísio de Freitas visita Bolsonaro na prisão e confirma pré-candidatura à reeleição em SP

Governador de São Paulo ainda garantiu apoio ao nome de Flávio Bolsonaro à Presidência.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Fachada do prédio do TRE-CE em Fortaleza.
PontoPoder

TRE-CE regulamenta juiz das garantias para reforçar controle de investigações em ano eleitoral

Inquéritos e investigações já em andamento devem ser encaminhados aos núcleos em até 30 dias. Os atos praticados até o momento seguem válidos.

Igor Cavalcante
29 de Janeiro de 2026
Procurador-geral de Justiça do Estado, Herbet Gonçalves Santos
Inácio Aguiar

Procurador-geral de Justiça critica soltura de presos 'em massa' e questiona mutirão no CNJ

Ministério Público pede a suspensão de revisão de penas do regime semiaberto por "critérios administrativos e artiméticos".

Inácio Aguiar
29 de Janeiro de 2026
Alexandre de Moraes é um homem de meia idade, branco e careca. Na foto, ele está com expressão séria, no plenário do STF, e usa terno preto com camisa social branca e gravata estampada azul.
PontoPoder

Moraes nega visita de Valdemar Costa Neto e Magno Malta a Bolsonaro

Decisão tem base em incidentes disciplinares anteriores e riscos às investigações.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Plenário da Câmara dos Deputados. Parlamentares estão sentados nas poltronas da Casa e na Mesa Diretora.
PontoPoder

Retorno de deputados licenciados mexe na bancada cearense na Câmara em Brasília; veja nomes e prazos

Com prazos da desincompatibilização eleitoral se aproximando, parlamentares afastados do mandato preveem volta à Câmara entre o fim de março e abril.

Beatriz Matos, de Brasília
29 de Janeiro de 2026
Alunos em sala de aula
Inácio Aguiar

Precatórios do Fundef devem chegar a R$ 750 milhões em Fortaleza; veja quem tem direito

Município assinou o acordo que depende agora da formalização da União; professores vão receber 80% do montante

Inácio Aguiar
28 de Janeiro de 2026
Eduardo Leite, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e Gilberto Kassab
Inácio Aguiar

Possível candidatura do PSD a presidente pode mexer com palanques estaduais, inclusive no Ceará

Partido de Gilberto Kassab tem, agora, três pré-candidatos a presidente, todos de perfil à direita.

Inácio Aguiar
28 de Janeiro de 2026
Cédulas de real, uma moeda de um real e um celular com calculadora aberta sobre uma folha com gráficos de barras, simbolizando análise de contas públicas e cálculos financeiros.
PontoPoder

Morosidade e interesses políticos: os entraves no julgamento de contas municipais

Entre trâmites legais e decisões políticas, julgamentos tardios das contas municipais colocam em xeque a efetividade do controle dos recursos públicos no Ceará.

Igor Cavalcante
28 de Janeiro de 2026
Fotos mostram da Prefeitura de Caridade e da prefeita Simone Tavares.
PontoPoder

MPCE cobra pagamento de salários atrasados de servidores em Caridade após ausência de prefeita

Simone Tavares faltou reunião marcada pelo Ministério Público para justificar atraso salarial.

Marcos Moreira
28 de Janeiro de 2026