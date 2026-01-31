Evandro diz que contas da Prefeitura saíram do vermelho: "Retomamos Capag B"

Evandro Leitão (PT) anunciou, na manhã deste sábado (31), que as contas da Prefeitura de Fortaleza saíram do "vermelho" e que a Capital voltou a ter nota B no Capag (Indicador de Capacidade de Pagamento).

Segundo o prefeito, essa condição possibilita aumentar investimentos na Cidade, como uma megaoperação de drenagem que será feita nos próximos meses. "Vamos fazer 250 milhões de drenagens. Temos uma operação de crédito bancário para fazer melhorias habitacionais, infraestrutura", citou.

Leitão atribuiu a recuperação do crédito a planejamento, contingenciamento, ajuste fiscal e "esforço coletivo". "Esforço nosso, da Prefeitura, ajudado pela Câmara Municipal, esforço do governo do Estado, que nos ajudou demais com recursos e obras, e do governo federal, que não difere do que o estadual está fazendo", disse.

Legenda: O prefeito Evandro Leitão agradeceu ao esforço feito pelo governador Elmano de Freitas para apoiar Fortaleza. Foto: Fabiane de Paula.

Quando assumiu a gestão, no ano passado, o petista calculou que a Capital tinha uma dívida acumulada de R$ 4,5 bilhões, "herdada" do ex-prefeito José Sarto (PDT). À época, ele afirmou que faria medidas de contingenciamento e que Fortaleza deixaria de ser uma "cidade caloteira".

Nova Câmara Municipal

A notícia sobre as contas da Capital foi dada por Evandro durante o anúncio da ida da Câmara Municipal de Fortaleza para o Centro da Cidade — que passará a ser no prédio que abrigava o Mucuripe Club.

A transferência faz parte de uma estratégia de revitalização da região, com aumento da circulação de pessoas na área, já que o equipamento mobiliza diariamente servidores, visitantes e parlamentares.

A licitação para as obras da nova Casa Legislativa será feita até o fim deste primeiro semestre. Já a conclusão terá um prazo de três anos.