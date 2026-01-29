9 mil cearenses irão dividir R$ 114 milhões em pagamentos judiciais; saiba como receber

Mais de 9 mil beneficiários no Ceará devem receber, a partir desta sexta-feira (30), valores relacionados a ordens judiciais.

Ao todo, cerca de 9.050 pessoas vão dividir aproximadamente R$ 114.838.003,76, segundo informações da Justiça Federal.

Os recursos correspondem às Requisições de Pequeno Valor (RPVs), mecanismo criado para agilizar o pagamento de dívidas de entes públicos após condenação judicial, quando os valores são considerados de menor monta.

Os pagamentos serão realizados pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) e se referem a RPVs autuadas no mês de dezembro de 2025.

No total, 48.452 pessoas serão beneficiadas nos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Qual a diferença entre RPV e precatório?

Tanto a RPV quanto o precatório são formas de requisição judicial de pagamento após o encerramento definitivo de um processo. A principal diferença está no valor:

RPV: usada para quantias menores, com pagamento mais rápido;

Precatório: aplicado a valores mais altos, seguindo um cronograma anual.

Como consultar e sacar a RPV?

As RPVs de números 4.074.993 a 4.108.388 estarão disponíveis para saque nas agências bancárias indicadas na movimentação processual, que pode ser consultada no Portal de Precatórios.

Já as RPVs referentes à reinclusão de requisitórios cancelados, conforme a Lei nº 13.463/2017, serão pagas exclusivamente pela Caixa Econômica Federal.

Para realizar o saque, é necessário apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência, com originais e cópias.