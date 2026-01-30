Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Lula fará cirurgia de catarata no olho esquerdo nesta sexta

Última cirurgia de presidente foi uma craniotomia de emergência em 2024.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Presidente será submetido a uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. Ele já passou pelo mesmo procedimento em 2020.
Legenda: Presidente será submetido a uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. Ele já passou pelo mesmo procedimento em 2020. .
Foto: Ricardo Stuckert/PR.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva será submetido a uma cirurgia de catarata no olho esquerdo nesta sexta-feira (30). Segundo o Palácio do Planalto, os exames pré-operatórios foram realizados nessa quinta (29), em Brasília, e confirmaram a realização do procedimento.

A cirurgia ocorre após o retorno do presidente de viagem oficial ao Panamá, onde participou do Fórum Econômico Internacional – América Latina e Caribe 2026.

Veja também

teaser image
País

Adolescentes investigados por morte do cão Orelha voltam ao Brasil após viagem aos EUA

teaser image
País

Justiça mantém prisão de síndico acusado de matar corretora em Goiás

Lula chegou ao Brasil na madrugada desta quinta e permaneceu ao longo do dia na Granja do Torto.

Em 2020, o presidente passou pelo mesmo procedimento cirúrgico, porém no olho direito.

O que é catarata

A catarata é uma condição caracterizada pela perda da transparência do cristalino, lente natural do olho, processo geralmente associado ao envelhecimento, mas que também pode estar relacionado a fatores como diabetes, uso prolongado de corticoides ou traumas oculares.

A condição provoca visão embaçada, semelhante à sensação de enxergar por um vidro opaco ou em ambiente nublado.

O tratamento consiste na substituição do cristalino comprometido por uma lente artificial transparente, por meio de procedimento cirúrgico.

Histórico de saúde

A última cirurgia de Lula foi uma craniotomia de emergência em 10 de dezembro de 2024, no Hospital Sírio-Libanês, para drenar um hematoma na cabeça causado por uma queda em outubro do mesmo ano, seguido de um procedimento preventivo dois dias depois para garantir a recuperação sem sequelas, resultando em sua alta hospitalar em 15 de dezembro de 2024. 

Assuntos Relacionados
Presidente será submetido a uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. Ele já passou pelo mesmo procedimento em 2020.
PontoPoder

Lula fará cirurgia de catarata no olho esquerdo nesta sexta

Última cirurgia de presidente foi uma craniotomia de emergência em 2024.

Redação
Há 48 minutos
Senador Eduardo Girão (Novo)
Inácio Aguiar

Entre campanha de direita e diálogo na oposição, Eduardo Girão lança pré-candidatura no Cariri

Senador leva apoiadores para dialogar com a população de Juazeiro do Norte e região nesta sexta-feira (29)

Inácio Aguiar
Há 2 horas
Pessoa manipula cédulas em dinheiro.
PontoPoder

9 mil cearenses irão dividir R$ 114 milhões em pagamentos judiciais; saiba como receber

Os repasses iniciam a partir desta sexta-feira (30).

Lucas Monteiro
29 de Janeiro de 2026
Foto de André Figueiredo ao lado dos deputados estaduais Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho em janeiro de 2025.
PontoPoder

PDT no Ceará abre processo de expulsão de quatro deputados estaduais por aliança com o PL

Ação pode antecipar saída dos parlamentares e esvaziar bancada do partido na Alece.

Marcos Moreira
29 de Janeiro de 2026
Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em uma coletiva de imprensa, com Bolsonaro no centro da fala.
PontoPoder

Tarcísio de Freitas visita Bolsonaro na prisão e confirma pré-candidatura à reeleição em SP

Governador de São Paulo ainda garantiu apoio ao nome de Flávio Bolsonaro à Presidência.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Fachada do prédio do TRE-CE em Fortaleza.
PontoPoder

TRE-CE regulamenta juiz das garantias para reforçar controle de investigações em ano eleitoral

Inquéritos e investigações já em andamento devem ser encaminhados aos núcleos em até 30 dias. Os atos praticados até o momento seguem válidos.

Igor Cavalcante
29 de Janeiro de 2026
Procurador-geral de Justiça do Estado, Herbet Gonçalves Santos
Inácio Aguiar

Procurador-geral de Justiça critica soltura de presos 'em massa' e questiona mutirão no CNJ

Ministério Público pede a suspensão de revisão de penas do regime semiaberto por "critérios administrativos e artiméticos".

Inácio Aguiar
29 de Janeiro de 2026
Alexandre de Moraes é um homem de meia idade, branco e careca. Na foto, ele está com expressão séria, no plenário do STF, e usa terno preto com camisa social branca e gravata estampada azul.
PontoPoder

Moraes nega visita de Valdemar Costa Neto e Magno Malta a Bolsonaro

Decisão tem base em incidentes disciplinares anteriores e riscos às investigações.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Plenário da Câmara dos Deputados. Parlamentares estão sentados nas poltronas da Casa e na Mesa Diretora.
PontoPoder

Retorno de deputados licenciados mexe na bancada cearense na Câmara em Brasília; veja nomes e prazos

Com prazos da desincompatibilização eleitoral se aproximando, parlamentares afastados do mandato preveem volta à Câmara entre o fim de março e abril.

Beatriz Matos, de Brasília
29 de Janeiro de 2026
Alunos em sala de aula
Inácio Aguiar

Precatórios do Fundef devem chegar a R$ 750 milhões em Fortaleza; veja quem tem direito

Município assinou o acordo que depende agora da formalização da União; professores vão receber 80% do montante

Inácio Aguiar
28 de Janeiro de 2026
Eduardo Leite, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e Gilberto Kassab
Inácio Aguiar

Possível candidatura do PSD a presidente pode mexer com palanques estaduais, inclusive no Ceará

Partido de Gilberto Kassab tem, agora, três pré-candidatos a presidente, todos de perfil à direita.

Inácio Aguiar
28 de Janeiro de 2026
Cédulas de real, uma moeda de um real e um celular com calculadora aberta sobre uma folha com gráficos de barras, simbolizando análise de contas públicas e cálculos financeiros.
PontoPoder

Morosidade e interesses políticos: os entraves no julgamento de contas municipais

Entre trâmites legais e decisões políticas, julgamentos tardios das contas municipais colocam em xeque a efetividade do controle dos recursos públicos no Ceará.

Igor Cavalcante
28 de Janeiro de 2026
Fotos mostram da Prefeitura de Caridade e da prefeita Simone Tavares.
PontoPoder

MPCE cobra pagamento de salários atrasados de servidores em Caridade após ausência de prefeita

Simone Tavares faltou reunião marcada pelo Ministério Público para justificar atraso salarial.

Marcos Moreira
28 de Janeiro de 2026
Robson Leite, presidente estadual do Democracia Cristã no Ceará, com o presidente nacional da Sigla, José Maria Eymael
Inácio Aguiar

Presidente do DC diz que partido foi 'pego de surpresa' com declaração de Aldo em apoio a Ciro

No Ceará, o partido é presidido por Robson Leite, ligado ao ex-prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves.

Inácio Aguiar
28 de Janeiro de 2026
Aldo Rebelo e Ciro Gomes
Inácio Aguiar

Pré-candidato a presidente declara apoio a Ciro Gomes no Ceará

Aldo Rebelo, que já foi correligionário do ex-governador cearense no PDT vai lançar pré-candidatura nacional no sábado (31)

Inácio Aguiar
28 de Janeiro de 2026
Gilmar Mendes é um homem idoso, calvo e usa óculos de grau de armação preta e fina. Na foto, ele está de lado e usa terno preto com camisa social branca e gravata azul. Imagem usada em matéria onde ministro dá 48 horas para que Santa Catarina explique a proibição de cotas.
PontoPoder

Gilmar Mendes dá 48h para governo de SC explicar lei que proíbe cotas raciais em universidades

Decisão paralela do Tribunal de Justiça de Santa Catarina já suspendeu os efeitos da legislação.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Luiz Paupina, vereador de Fortaleza, sentado em plenário, usando terno cinza, camisa branca e gravata azul, com expressão séria, em ambiente institucional com outras pessoas ao fundo desfocadas.
PontoPoder

Vereador de Fortaleza é cassado por fraude à cota de gênero nas eleições de 2024

Luiz Paupina terá que deixar Câmara após a Justiça Eleitoral entender que o AGIR apresentou candidaturas femininas fictícias. Vereador nega irregularidade.

Luana Barros
27 de Janeiro de 2026
Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), em entrevista à Verdinha FM em dezembro de 2025
Inácio Aguiar

Evandro Leitão marca primeira reunião do ano, e fará cobrança de resultado aos secretários

Prefeito da Capital apresentará dados de avaliação das políticas públicas e vai bater na necessidade de ouvir a população.

Inácio Aguiar
27 de Janeiro de 2026
Câmera de vídeo grava uma sessão do Tribunal de Contas do Estado do Ceará; no visor aparecem conselheiros sentados à mesa durante a sessão plenária.
PontoPoder

Câmaras municipais rejeitam parecer do TCE e aprovam contas consideradas irregulares no Ceará

Entre as contas com parecer do TCE pela desaprovação, 12 foram ou estão sendo analisadas pelos vereadores, sendo que em sete delas os políticos já contrariaram o parecer do Tribunal.

Igor Cavalcante
27 de Janeiro de 2026
Prefeito Evandro Leitão concedendo entrevista a jornalistas na avenida Humberto Monte, em Fortaleza.
Wagner Mendes

'Nosso candidato é o governador Elmano', reforça Evandro sobre disputa no Ceará

A oposição no Ceará tem projetado a candidatura de Ciro Gomes para enfrentar o PT em outubro.

Wagner Mendes, Matheus Facundo
26 de Janeiro de 2026