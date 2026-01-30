Lula fará cirurgia de catarata no olho esquerdo nesta sexta
Última cirurgia de presidente foi uma craniotomia de emergência em 2024.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva será submetido a uma cirurgia de catarata no olho esquerdo nesta sexta-feira (30). Segundo o Palácio do Planalto, os exames pré-operatórios foram realizados nessa quinta (29), em Brasília, e confirmaram a realização do procedimento.
A cirurgia ocorre após o retorno do presidente de viagem oficial ao Panamá, onde participou do Fórum Econômico Internacional – América Latina e Caribe 2026.
Lula chegou ao Brasil na madrugada desta quinta e permaneceu ao longo do dia na Granja do Torto.
Em 2020, o presidente passou pelo mesmo procedimento cirúrgico, porém no olho direito.
O que é catarata
A catarata é uma condição caracterizada pela perda da transparência do cristalino, lente natural do olho, processo geralmente associado ao envelhecimento, mas que também pode estar relacionado a fatores como diabetes, uso prolongado de corticoides ou traumas oculares.
A condição provoca visão embaçada, semelhante à sensação de enxergar por um vidro opaco ou em ambiente nublado.
O tratamento consiste na substituição do cristalino comprometido por uma lente artificial transparente, por meio de procedimento cirúrgico.
Histórico de saúde
A última cirurgia de Lula foi uma craniotomia de emergência em 10 de dezembro de 2024, no Hospital Sírio-Libanês, para drenar um hematoma na cabeça causado por uma queda em outubro do mesmo ano, seguido de um procedimento preventivo dois dias depois para garantir a recuperação sem sequelas, resultando em sua alta hospitalar em 15 de dezembro de 2024.