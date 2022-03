Arthur do Val retira pré-candidatura ao governo de São Paulo após vazamento de áudios

Em nota oficial publicada nas redes sociais, o deputador anuncia que retirou a pré-candidatura ao governo de São Paulo após contato com a presidente do seu partido, Podemos, Renata Abreu.

O político de 35 anos se deculpou após ter um áudio divulgado em que faz ofensas a ucranianas. O parlamentar fez comentários misóginos e declarou que as mulheres da ucrânia “são fáceis porque são pobres”.

O deputado estadual pelo Podemos viajou, ao lado de Renan Santos, um dos dirigentes do MBL (Movimento Brasil Livre), à Ucrânia para, segundo ele, ajudar na resistência contra a invasão russa. Nas mensagens que teriam sido enviadas a amigos, o deputado também diz que que a fila de refugiados da guerra tem mais mulheres bonitas do que a "melhor balada do Brasil".

Na nota em que anuncia a retirada de sua pré-candidatura, ele reitera que errou. "Os aúdios que vazaram de uma conversa privada com amigos são lamentáveis. Não são corretor com as mulheres brasileiras, ucranianas e com todas as pessoas que depositaram confiança em meu trabalhoe, por isso, peço desculpas.

O ex-juiz e pré-candidato à presidência do Brasil Sérgio Moro (Podemos) rompeu relações políticas com o deputado estadual Arthur do Val, o Mamãe Falei, após as declarações machistas e misóginas do parlamentar sobre as mulheres ucranianas.

"Jamais dividirei meu palanque e apoiarei pessoas que têm esse tipo de opinião e comportamento", afirmou Moro em suas redes sociais na noite desta sexta-feira (4).

A executiva nacional do Podemos lançou uma nota considerando "gravíssimas e inaceitáveis" as declarações de Arthur do Val e disse que instaura de imediato um procedimento disciplinar interno.

"Não se resumem ao completo desrespeito à mulher, seja ucraniana ou de qualquer outro país, mas de violações profundas relacionadas a questões humanitárias, em um momento em que esse povo enfrenta os horrores da guerra", compreendeu o partido.

IRRITADO PELO VAZAMENTO

De volta ao Brasil, ainda no aeroporto, Arthur admitiu aos jornalistas que suas falas na Ucrânia tiveram "tom jocoso e informal" e que ele não teria tido "tempo para fazer nada", nem mesmo tomar banho.

O deputado Arthur do Val em entrevista coletiva à imprensa no aeroporto.

Legenda: O deputado reconheceu que o que falou sobre as ucranianas foi errado mas se irritou por o áudio ter vazado do grupo de amigos.



"Eu fui para fazer uma coisa, mandei um áudio infeliz e a impressão que passou é que fui fazer outra coisa. Então, se as pessoas quiserem me julgar pelo que eu falei, acho que têm esse direito. Eu peço só que as pessoas entendam o contexto", disse.

Depois disso, o deputado alegou que o áudio havia sido mandado em um grupo privado para os amigos e se mostrou irritado pelo vazamento. "Não foi na melhor das posturas, é nítido. Mas é um áudio privado".



REPERCUSSÃO

Nesta sexta-feira (4), após a repercussão dos áudios, a então namorada do parlamentar, Giulia Blagitz, anunciou o término do relacionamento por meio das redes sociais.

“Em respeito a todos os meus seguidores que também seguiam o Arthur gostaria de deixar claro que seguiremos caminhos distintos", disse.