Moro rompe com Mamãe Falei após declarações sobre ucranianas: "Jamais dividirei meu palanque"

O ex-juiz e pré-candidato à presidência do Brasil Sérgio Moro (Podemos) rompeu relações políticas com o deputado estadual Arthur do Val, o Mamãe Falei, após as declarações machistas e misóginas do parlamentar sobre as mulheres ucranianas.

"Jamais dividirei meu palanque e apoiarei pessoas que têm esse tipo de opinião e comportamento", afirmou Moro em suas redes sociais na noite desta sexta-feira (4).

Lamento profundamente e repudio veementemente as graves declarações do deputado Arthur do Val divulgadas pela imprensa. O tratamento dispensado às mulheres ucranianas refugiadas e às policiais do país é inaceitável em qualquer contexto. ➡️ — Sergio Moro (@SF_Moro) March 4, 2022

O ex-juiz, que tinha chegado a parabenizar o parlamentar pela postura de ir à Ucrânia "ajudar" na guerra contra a Rússia, disse ainda que "o tratamento dispensado às mulheres ucranianas refugiadas e às polícias do país é inaceitável em qualquer contexto" e que as declarações são "incompatíveis com qualquer homem público".

Além disso, Moro cobrou do partido ao qual ambos são afiliados, o Podemos, uma manifestação "diante da gravidade que a situação exige".

Procedimento disciplinar



Cerca de uma hora depois da declaração de Moro, a executiva nacional do Podemos lançou uma nota considerando "gravíssimas e inaceitáveis" as declarações de Arthur do Val.

"Não se resumem ao completo desrespeito à mulher, seja ucraniana ou de qualquer outro país, mas de violações profundas relacionadas a questões humanitárias, em um momento em que esse povo enfrenta os horrores da guerra", compreendeu o partido, que disse ter instaurado de imediato um procedimento disciplinar interno para apuração dos fatos.

Entenda o caso



O deputado estaudal Arthur do Vale foi à Ucrânia recentemente alegando que queria ajudar a resistência local contra a invasão russa.

Em áudio enviado num grupo de colegas do Movimento Brasil Livre (MBL), o parlamentar, que é pré-candidato ao governo de São Paulo, disparou uma série de falas machistas e misóginas sobre as ucranianas refugiadas e as policiais locais.

"Vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui minha carta do Instagram, cheia de inscritos, funciona demais. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas ‘minas’, em dois grupos de ‘mina’, e é inacreditável a facilidade”, afirmou Arthur.