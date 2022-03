Quem é Arthur do Val, deputado paulista que disse que mulheres ucranianas são fáceis

Após ter um áudio divulgado em que faz ofensas a ucranianas, o deputado estadual Arthur do Val (Podemos), 35 anos, conhecido como Mamãe Falei, vem sendo alvo de críticas de políticos e autoridades. O parlamentar e pré-candidato ao governo de São Paulo, fez comentários misógenos e declarou que as mulheres da ucrânia “são fáceis porque são pobres”.

O político viajou, ao lado de Renan Santos, um dos dirigentes do MBL (Movimento Brasil Livre), à Ucrânia para, segundo ele, ajudar na resistência contra a invasão russa. Nas mensagens que teriam sido enviadas a amigos, o deputado também diz que que a fila de refugiados da guerra tem mais mulheres bonitas do que a "melhor balada do Brasil".

Após retorno ao Brasil, Arthur do Val pediu desculpas. O deputado estadual se filiou ao Podemos, em janeiro, para concorrer ao governo de São Paulo. O partido, no entanto, após o escândalo, emitiu um comunicado no qual afirma que "repudia com veemência as declarações" de Arthur do Val e diz que abriu um procedimento disciplinar para apurar os fatos.

Sergio Moro criticou as declarações e retirou o apoio à candidatura de Arthur do Val. "Lamento profundamente e repudio veementemente as graves declarações do deputado Arthur do Val divulgadas pela imprensa. O tratamento dispensado às mulheres ucranianas refugiadas e às policiais do país é inaceitáve",declarou em suas redes sociais.

Quem é Arthur do Val?

Arthur do Val é um ativista integrante do Movimento Brasil Livre (MBL), YouTuber e empresário brasileiro filiado ao Podemos. Em 2019, ele tomou posse como deputado estadual, sendo o segundo candidtado mais bem votado em São Paulo com 478.280. No ano seguinte, em 2020, se candidatou a prefeito de São Paulo, mas ficou em quinto lugar, com 9,78% dos votos.

O político já se envolveu em polêmicas anteriores. Quando foi eleito deputado pelo DEM, foi expulso do partido após tecer críticas ao governador João Doria ( PSDB) e por sucessivas brigas com colegas no plenário da Alesp. Disputou as eleições municipais pelo Patriota e já segue no terceiro partido, Podemos, onde tenta candidatura para o goveno estadual.