Aproximação de Ciro Gomes com União Brasil fortalece ofensiva da oposição no Nordeste

Para além das negociações no Ceará, o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) tem reforçado a ofensiva da oposição no Nordeste, mesmo diante das incertezas sobre os presidenciáveis do grupo. A movimentação foi evidenciada em duas agendas do tucano com nomes do União Brasil na semana passada: o presidente do partido, Antônio Rueda, e o ex-prefeito ACM Neto.

Com o comando da federação União Progressista, Ciro participou de um jantar viabilizado pelo deputado federal Danilo Forte (União) na última terça-feira (3), ao lado do presidente do PP, Ciro Nogueira, do presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner (União), além de Roberto Cláudio (União) e ACM Neto. A pauta do encontro foi o cenário político, principalmente do Ceará, conforme sinalizou Ciro ao PontoPoder.

“Sobre candidaturas, a gente, não só eu, tem uma certa perplexidade, porque eles não consideram ainda fechado o quadro de alternativas, como de fato não está fechado. Então, não falamos de nada a não ser sobre o Ceará. E aqui, no Ceará, voltei com a esperança renovada de que eles vão nos ajudar” Ciro Gomes Ex-ministro e ex-governador do Ceará

Já no momento com ACM Neto, Ciro Gomes participou do evento “S.O.S Bahia”, em Irecê-BA, como palestrante, ao lado do ex-prefeito de Salvador. O objetivo foi discutir políticas públicas voltadas ao semiárido baiano.

Legenda: Encontro da Oposição em Juazeiro do Norte reforçou articulações de Ciro Gomes e União Brasil. Foto: Tiago Sousa/Câmara Municipal de Juazeiro do Norte.

As agendas ocorreram dias antes dos eventos de Ciro em Juazeiro do Norte, no último sábado (7). Na ocasião, o ex-ministro recebeu a Comenda do Mérito Legislativo da Câmara Municipal e liderou o 1º Encontro Regional da Oposição no Cariri.

Ao ser questionado pelo PontoPoder no evento de Juazeiro, Ciro Gomes comentou a ofensiva da oposição no Nordeste, que deve receber o apoio do ex-ministro.

“Não sei o Nordeste como um todo, mas, na Bahia, com certeza nós estamos numa mesma situação e vamos trabalhar juntos”, pontuou Ciro. “Eu estive lá, participei de vários encontros", acrescentou.

O caso da Bahia tem destaque pela semelhança com o Ceará: os dois estados registram o avanço do campo opositor e a sinalização da participação direta de Rui Costa (PT) e Camilo Santana (PT) — ministros do Governo Lula (PT) e ex-governadores — na campanha eleitoral pela manutenção dos respectivos aliados no Governo, Jerônimo Rodrigues (PT) e Elmano de Freitas (PT).

UNIÃO E A OPOSIÇÃO

A União Progressista vive um cenário de divisão interna no Ceará, em meio ao processo de formalização do arranjo partidário junto à Justiça Eleitoral. Enquanto uma ala é formada por opositores declarados, outro campo é aliado ao Governo Elmano, representado pelos deputados federais Fernanda Pessoa (União), Moses Rodrigues (União) e AJ Albuquerque (PP) — a parte governista tem defendido que a posição da federação ainda não está fechada.

Membro da oposição, o deputado federal Danilo Forte comentou a relação entre Ciro e os dirigentes do União Brasil, reforçando a expectativa por apoio mútuo. A declaração foi dada em entrevista durante a agenda de Ciro em Juazeiro, no sábado.

“É o fato da gente estar aqui, o fato desse evento que aconteceu lá em Brasília, o fato do Ciro ontem lá na Bahia, ao lado do deputado Antônio Carlos Magalhães Neto (ACM Neto), que é uma das maiores lideranças do partido, toda a relação política que foi construída desde 2002 entre a família do deputado Magalhães e Ciro Gomes; tudo isso traz consigo uma força muito grande. E o que foi dito na minha casa foi que marcharemos juntos, e aí precisa criar as condições para formalizar esse processo” Danilo Forte Deputado federal pelo União Brasil

Também durante entrevista em Juazeiro do Norte, Capitão Wagner sinalizou o teor das articulações durante o jantar com o Rueda. “Na conversa ficou muito claro a posição da federação aqui, no estado do Ceará, de apoiamento à pré-candidatura do Ciro, e logicamente o compromisso do Ciro com a federação é o fortalecimento da bancada de deputados federais, colocando nomes que vão disputar o cargo de deputado federal aqui no União Brasil e no PP”

Ao mesmo tempo, Roberto Cláudio enfatizou que os dirigentes da federação mostram o desejo de compor a oposição em uma frente liderada pelo Ciro. “A gente tem ouvido isso repetidas vezes e, claro, tem tratado isso com delicadeza, porque há outros membros do partido que pensam diferente, que a gente tem que conviver de forma harmoniosa”, evidenciou.

‘PALANQUE MÚLTIPLO’

Por outro lado, Ciro Gomes evitou cravar posição quanto à situação nacional. Durante o discurso no Encontro da Oposição, o ex-ministro criticou que, em meio à disputa polarizada entre Lula e Bolsonaro, os problemas do Ceará correm o risco de ficarem em segundo plano.

"Aí a gente entra pelo cano, mas entra redondo pelo cano. Nós temos que trazer essa eleição para cá, para o chão do Ceará. Vota em quem quiser, vota no presidente A, no presidente B. Esse sistema brasileiro apodreceu, 63 milhões de reais de emenda, judiciário corrompido, ou pelo menos parte importante, eu perdi completamente a crença nisso daí, enquanto isso não mudar por dentro profundamente. Mas aqui a gente dá jeito” Ciro Gomes Ex-ministro e ex-governador do Ceará

Já em entrevista coletiva, ao ser questionado pelo PontoPoder se havia “liberado” o voto para presidente, Ciro negou. "O que eu estou dizendo é que o nosso movimento vai dar centralidade à questão local do Ceará", rebateu.

“Eu mesmo tenho uma simpatia pelo Aldo (Rebelo — pré-candidato à presidência pelo DC), que é um amigo de 30 anos e o palanque é múltiplo. Se o PL vier, tem lá o candidato dele, se o União Brasil tiver outro candidato, infelizmente, é da vida brasileira”, finalizou Ciro.