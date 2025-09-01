Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (1º)

O Ceará está com diversas seleções e concursos públicos com inscrições abertas nesta segunda-feira, 1º de setembro. Há oportunidade para várias localidades, desde a Capital ao Interior do Estado, e os salários chegam a R$ 10 mil.

Veja concursos no Ceará com inscrições abertas nesta segunda-feira (1º)

Prefeitura de Beberibe

A Prefeitura de Beberibe, no Litoral Leste do Ceará, divulgou edital de concurso público com 255 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva, contemplando cargos em todos os níveis de escolaridade.

As remunerações iniciais variam de R$ 1.557,56 a R$ 4.492,76, a depender do cargo, para uma jornada de 40 horas semanais. Há vagas para cargos como motorista escolar, auxiliar de administração, técnico de enfermagem, nutricionista, psicólogo, médico veterinário e terapeuta ocupacional.

Conforme o edital, 10% das vagas serão reservadas a candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência. As inscrições seguem até 28 de setembro.

>> Veja edital completo

Superintendência de Obras Públicas do Ceará

A Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP-CE) prorrogou as inscrições de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais das áreas de engenharia, arquitetura e topografia. Os candidatos podem se inscrever até esta terça-feira (2).

São ofertadas 61 vagas, sendo 40 vagas para engenheiro civil, 4 para engenheiro eletricista, 2 para arquiteto, 14 para técnico em edificações e 1 para topógrafo.

Os salários variam de R$ 2.414,28 a R$ 8 mil, a depender da função.

Os interessados devem se inscrever pelo site do Idecan, que é a banca organizadora do processo seletivo. A taxa de inscrição é de R$ 98 para os cargos de técnico em edificações e topógrafo, e R$ 118 para os demais.

Prefeitura do Crato

A Prefeitura do Crato, no Interior do Ceará, está com inscrições abertas para um processo seletivo. As vagas — destinadas à formação de cadastro de reserva — são para atuação em diferentes secretarias do município e contempla cargos de níveis fundamental, médio e superior.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Prefeitura, até quinta-feira (4). Já as provas objetivas serão aplicadas no dia 14 do mesmo mês.

>> Confira o edital

CPMR

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), recebe inscrições, até esta terça-feira, para concurso público com vagas para Fortaleza. Ao todo, são 115 oportunidades para os cargos de Pesquisador, Analista e Técnico em Geociências.

Para se inscrever, basta acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a banca organizadora. As remunerações variam de R$ 4.442,68 a R$ 10.577,48 conforme o cargo. A carga horária é de 40 horas semanais.

>> Confira o edital

CRBio 5ª Região

O Conselho Regional de Biologia da 5ª Região (CRBio) está com inscrições abertas para um concurso público com 300 vagas. As oportunidades são direcionadas aos candidatos de níveis médio e superior, com lotação no Ceará e em Pernambuco.

As inscrições seguem até o dia 11 de setembro pelo site do Instituto ACCESS, a banca organizadora. Para Fortaleza, o cargo ofertado é o de Assistente Administrativo, com remuneração de R$ 3.395,51

>>> Edital completo