Veja concursos públicos com inscrições abertas em setembro de 2025

O mês de setembro começa com diversas oportunidades para quem busca uma vaga no serviço público ou mesmo mudar de carreira profissional. As vagas são para candidatos com diferentes níveis de ensino e em diferentes estados do Brasil.

As remunerações podem chegar a R$ 13,5 mil.

Veja as oportunidades de concursos abertos em setembro

CPMR

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), veiculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), divulgou edital de concurso público com vagas para Fortaleza. Ao todo, são 115 oportunidades para os cargos de Pesquisador, Analista e Técnico em Geociências.

As inscrições serão encerradas nesta terça-feira (2) e devem ser feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a banca organizadora do certame. Os salários variam de R$ 4.442,68 a R$ 10.577,48, conforme o cargo. A carga horária é de 40 horas semanais.

>>> Confira o edital

USP

A Universidade de São Paulo (USP) tem quatro editais de concurso público com 26 vagas para o cargo de Técnico-Administrativo em Educação do Quadro Permanente. Os salários variam de R$ 6.027,72 a R$ 11.334,47, com carga horária a ser definida pela unidade de ensino ou pela administração da USP.

As inscrições vão até as 12 horas da próxima segunda-feira, 9 de setembro, pelo site da Fuveste.

Confira os editais completos:

>>> Edital 56/2025

>>> Edital 59/2025

>>> Edital 60/2025

>>> Edital 61/2025

BRDE

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) publicou as normas do concurso público que irá preencher 13 vagas e formar cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior em Curitiba (Paraná), Florianópolis (Santa Catarina) e Porto Alegre (Rio Grande do Sul).

As inscrições se encerram no dia 11 deste mês de setembro e devem ser feitas pelo site da Fundatec.

Os salários vão de R$ 4.036,74 até R$ 10.142,62 e a taxa de inscrição custa R$ 118,79 para os cargos de nível médio e R$ 270,85 para os cargos de nível superior.

>>> Confira o edital

CRBio-5

Também vão até o dia 11 de setembro as inscrições do novo concurso do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região (CRBio-5), órgão de fiscalização que abrange os estados de Pernambuco, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte.

São oferecidas 303 vagas, sendo três imediatas e 300 para formação de cadastro de reserva. Os salários são de até R$ 3.646. Já as vagas são distribuídas em cargos de níveis médio e superior, para lotação nas cidades de Fortaleza (Ceará) e Recife (Pernambuco).

As inscrições devem ser feitas pelo site da Access. A taxa varia conforme o cargo escolhido, que pode ser de agente de contratação (R$ 45) e assistente administrativo ou analista contábil (R$ 56).

>>> Confira o edital

TJ-SP

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) está com oportunidades para o cargo de escrevente técnico judiciário. O salário inicial é de R$ 6.345,94 e os aprovados formarão cadastro de reserva, para atuação na comarca da capital e nas circunscrições judiciárias com sedes em São Bernardo do Campo, Santo André, Osasco, Guarulhos, Mogi das Cruzes e Itapecerica da Serra.

As inscrições vão até o dia 22 de setembro pelo site da Vunesp e custam R$ 81.

>>> Confira o edital

MP-SP

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) também está com 15 vagas disponíveis em concurso público, sendo nove para a macrorregião com sede na capital e seis para as macrorregiões de Bauru, Campinas, Piracicaba e Ribeirão Preto. Será formado, ainda, cadastro de reserva.

A remuneração é de R$ 13.581,75, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.450, auxílio-transporte de R$ 17,80 por dia e auxílio-saúde de R$ 2.037,26.

As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de setembro, pelo site da Vunesp, e custam R$ 181.

>>> Confira o edital