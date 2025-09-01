Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja concursos públicos com inscrições abertas em setembro de 2025

As vagas são para candidatos com diferentes níveis de ensino

Escrito por
Luana Severo luana.severo@svm.com.br
Papo Carreira
Candidato responde concurso público
Legenda: Os concursos oferecem vagas em serviços públicos
Foto: Shutterstock/Xm4thx

O mês de setembro começa com diversas oportunidades para quem busca uma vaga no serviço público ou mesmo mudar de carreira profissional. As vagas são para candidatos com diferentes níveis de ensino e em diferentes estados do Brasil.

As remunerações podem chegar a R$ 13,5 mil.

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Governo do Ceará abre concurso para o Corpo de Bombeiros com 50 vagas; veja detalhes

teaser image
Papo Carreira

Rede Assaí Atacadista abre 160 vagas de emprego em lojas no Ceará; saiba como se inscrever

Veja as oportunidades de concursos abertos em setembro

CPMR

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), veiculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), divulgou edital de concurso público com vagas para Fortaleza. Ao todo, são 115 oportunidades para os cargos de Pesquisador, Analista e Técnico em Geociências. 

As inscrições serão encerradas nesta terça-feira (2) e devem ser feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a banca organizadora do certame. Os salários variam de R$ 4.442,68 a R$ 10.577,48, conforme o cargo. A carga horária é de 40 horas semanais.

>>> Confira o edital

USP

A Universidade de São Paulo (USP) tem quatro editais de concurso público com 26 vagas para o cargo de Técnico-Administrativo em Educação do Quadro Permanente. Os salários variam de R$ 6.027,72 a R$ 11.334,47, com carga horária a ser definida pela unidade de ensino ou pela administração da USP. 

As inscrições vão até as 12 horas da próxima segunda-feira, 9 de setembro, pelo site da Fuveste.

Confira os editais completos:

>>> Edital 56/2025

>>> Edital 59/2025

>>> Edital 60/2025

>>> Edital 61/2025

BRDE

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) publicou as normas do concurso público que irá preencher 13 vagas e formar cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior em Curitiba (Paraná), Florianópolis (Santa Catarina) e Porto Alegre (Rio Grande do Sul).

As inscrições se encerram no dia 11 deste mês de setembro e devem ser feitas pelo site da Fundatec.

Os salários vão de R$ 4.036,74 até R$ 10.142,62 e a taxa de inscrição custa R$ 118,79 para os cargos de nível médio e R$ 270,85 para os cargos de nível superior.

>>> Confira o edital

CRBio-5

Também vão até o dia 11 de setembro as inscrições do novo concurso do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região (CRBio-5), órgão de fiscalização que abrange os estados de Pernambuco, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte.

São oferecidas 303 vagas, sendo três imediatas e 300 para formação de cadastro de reserva. Os salários são de até R$ 3.646. Já as vagas são distribuídas em cargos de níveis médio e superior, para lotação nas cidades de Fortaleza (Ceará) e Recife (Pernambuco).

As inscrições devem ser feitas pelo site da Access. A taxa varia conforme o cargo escolhido, que pode ser de agente de contratação (R$ 45) e assistente administrativo ou analista contábil (R$ 56).

>>> Confira o edital

TJ-SP

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) está com oportunidades para o cargo de escrevente técnico judiciário. O salário inicial é de R$ 6.345,94 e os aprovados formarão cadastro de reserva, para atuação na comarca da capital e nas circunscrições judiciárias com sedes em São Bernardo do Campo, Santo André, Osasco, Guarulhos, Mogi das Cruzes e Itapecerica da Serra.

As inscrições vão até o dia 22 de setembro pelo site da Vunesp e custam R$ 81.

>>> Confira o edital

MP-SP

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) também está com 15 vagas disponíveis em concurso público, sendo nove para a macrorregião com sede na capital e seis para as macrorregiões de Bauru, Campinas, Piracicaba e Ribeirão Preto. Será formado, ainda, cadastro de reserva.

A remuneração é de R$ 13.581,75, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.450, auxílio-transporte de R$ 17,80 por dia e auxílio-saúde de R$ 2.037,26.

As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de setembro, pelo site da Vunesp, e custam R$ 181.

>>> Confira o edital

Assuntos Relacionados
Candidato responde concurso público
Papo Carreira

Veja concursos públicos com inscrições abertas em setembro de 2025

As vagas são para candidatos com diferentes níveis de ensino

Luana Severo
Há 1 hora
Professor dá aula para estudantes de São Gonçalo do Amarante
Papo Carreira

2 mil jovens disputam 220 vagas em programa de primeiro emprego no Pecém

O projeto é considerado pioneiro por ser o primeiro, no Ceará, realizado por um município

Redação
31 de Agosto de 2025
Na imagem, alunos fazendo prova de concurso
Papo Carreira

Uece e Urca abrem inscrições para vestibular, com 4.250 mil vagas no total; veja detalhes

Setembro é o mês de inscrição das duas universidades; cursos abragem diferentes áreas

Redação
30 de Agosto de 2025
foto de agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE)
Papo Carreira

Governo do Ceará abre concurso para o Corpo de Bombeiros com 50 vagas; veja detalhes

As inscrições já iniciam no próximo dia 15 e seguem abertas até o dia 29 de setembro deste ano

Raísa Azevedo
28 de Agosto de 2025
Estudante no Academia Enem
Papo Carreira

Academia Enem tem inscrições prorrogadas até esta sexta-feira (29); veja como fazer

Projeto retorna neste sábado (30) e domingo (31), com aulão no Ginásio Paulo Sarasate

Redação
28 de Agosto de 2025
foto de unidade da Rede Assaí Atacadista
Papo Carreira

Rede Assaí Atacadista abre 160 vagas de emprego em lojas no Ceará; saiba como se inscrever

Entre as principais oportunidades oferecidas estão os cargos de operador de loja e operador de caixa

Redação
27 de Agosto de 2025
Alunas de curso de gastronomia
Papo Carreira

Prefeitura de Fortaleza abre mais de 7 mil vagas para cursos gratuitos de gastronomia

Inscrições estão abertas. Cursos fazem parte do programa Autonomia Econômica, que integra o Plano Fortaleza Inclusiva

Redação
27 de Agosto de 2025
Prova de concurso
Papo Carreira

Prefeitura de Beberibe divulga edital de concurso público com 255 vagas e salários de até R$ 4 mil

As oportunidades contemplam cargos em todos os níveis de escolaridade

Renato Bezerra
27 de Agosto de 2025
Corredor do Shopping Iguatemi, que está com 500 vagas de emprego abertas
Papo Carreira

Shopping Iguatemi Bosque oferece mais de 500 vagas de emprego; saiba mais

As oportunidades contemplam diversos segmentos como vestuário, perfumaria, e eletrodomésticos

Redação
26 de Agosto de 2025
Site do Prouni
Papo Carreira

Prouni 2025: prazo de inscrição para lista de espera termina nesta terça-feira (26); veja como fazer

São ofertadas mais de 211 mil bolsas para o segundo semestre

Redação e Agência Brasil
26 de Agosto de 2025
Sede da SOP-CE
Papo Carreira

SOP-CE: seleção para cargos com salários de até R$ 8 mil tem inscrições prorrogadas; veja detalhes

São 61 vagas temporárias nas áreas de engenharia, arquitetura e topografia

Renato Bezerra
26 de Agosto de 2025
Fachada da Prefeitura do Crato
Papo Carreira

Prefeitura do Crato abre seleção com salários de até R$ 7 mil; veja detalhes

As inscrições devem ser feitas até o dia 4 de setembro

Redação
25 de Agosto de 2025
MPF/CE
Papo Carreira

MPF abre processo seletivo para estágio em Direito no Ceará

Há vagas para candidatos negros e pessoas com deficiência

Redação
25 de Agosto de 2025
Imagem de um edifício alto e moderno em uma cidade, com céu claro ao fundo, árvores ao redor e uma rua na frente, destacando-se na paisagem urbana.
Papo Carreira

TJRS publica edital de concurso com salários de até R$ 9,2 mil; veja detalhes

Inscrições acontecem entre 1º e 26 de setembro

Paulo Roberto Maciel*
25 de Agosto de 2025
Gabarito sendo preenchido
Papo Carreira

Concursos públicos no Brasil: veja editais com inscrições abertas nesta semana (25/08 a 29/08)

Há inúmeras vagas para cargos de níveis médio e superior

Redação
25 de Agosto de 2025
Que horas sai o gabarito da prova do concurso para Bombeiro Militar (2408)
Papo Carreira

Que horas sai o gabarito da prova do concurso para Bombeiro Militar? (24/08)

Provas objetivas de múltipla escolha foram aplicadas neste domingo (24)

Redação
24 de Agosto de 2025
Foto de agentes da polícia civil de São Paulo
Papo Carreira

Justiça suspende concurso de investigador da Policia Civil de SP; entenda o motivo

Candidatos denunciaram possíveis irregularidades

Redação
22 de Agosto de 2025
Gabarito de prova de concurso
Papo Carreira

Concurso Bombeiros CE: veja como consultar locais de prova, o que levar e demais orientações

O certame oferta 450 vagas para o cargo de soldado, com salário de R$ 5.893,30

Renato Bezerra
22 de Agosto de 2025
Pessoas reunidas em uma palestra no evento no ano passado
Papo Carreira

Feira de empregos oferece mais de 130 vagas para profissionais de tecnologia em Fortaleza

Evento ocorre no próximo dia 3 de setembro; veja detalhes

Redação
21 de Agosto de 2025
Papo Carreira

Saiba como solicitar recurso da prova do Concurso da PF

Prazo para solicitar recurso é de dois dias

Lucas Monteiro
20 de Agosto de 2025