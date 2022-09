Voos da Rota das Emoções têm preços a partir de R$ 3 mil para Lençóis Maranhenses; veja valores

Começaram a operar nesta segunda-feira (05) os voos regionais da Rota das Emoções operados pela Azul Conecta, subsidiária da Azul Linhas Aéreas. O roteiro liga as cidades de Aracati, Fortaleza, Jericoacoara, Parnaíba, Barreirinhas e São Luiz. O preço dos bilhetes pode superar os R$ 3 mil dependendo do destino.

A reportagem do Diário do Nordeste realizou pesquisa direta no site da companhia na manhã desta segunda (05) e simulou voos partindo da Capital cearense.

As cotações foram para voos de ida no dia 12 de setembro e volta em 19 do mesmo mês. A tarifa disponibilizada pela companhia foi a Mais Azul, que dá direito a bagagem despachada de até 23kg, marcação de assento antecipada gratuita e antecipação de voo gratuita.

Os valores podem mudar a qualquer momento de acordo com a política de preços da Azul.

Confira as cotações

Fortaleza - Aracati

R$ 1.161,97

Voo direto

Saída de Fortaleza: às 6h30 ou às 21h45

Chegada em Aracati: às 7h15 ou às 22h30

Fortaleza - Jericoacoara

R$ 1.413,20

Voo direto

Saída de Fortaleza: às 9h05

Chegada em Jericoacoara: às 10h10

Fortaleza - Parnaíba

R$ 2.350,51

1 escala: Jericoacoara

Saída de Fortaleza: às 9h05

Chegada em Parnaíba: às 11h20

Fortaleza - Barreirinhas

R$ 3.061,14

2 escalas: Jericoacoara e Parnaíba

Saída de Fortaleza: às 9h05

Chegada em Barreirinhas: às 12h40

