Vídeo: Caixa ensina como atualizar cadastro no Caixa Tem, usado no auxílio emergencial

A Caixa Econômica Federal apresentou um vídeo que ensina, passo a passo, sobre como realizar a atualização cadastral no aplicativo Caixa Tem. Vale ressaltar que a recomendação da Caixa, sobre a atualização, é uma forma de aumentar a segurança dos usuários e evitar tentativas de fraudes. No entanto, o processo não será necessário ou um impedimento para o recebimento de benefícios, como o novo auxílio emergencial.

O procedimento está disponível desde o dia 14 de março e muitos usuários reclamam da instabilidade do aplicativo. Caso você tenha dúvida de como realizar a atualização, veja o vídeo abaixo.

Veja o passo a passo para atualizar o cadastro no Caixa Tem

Confira o calendário para atualização cadastral no aplicativo Caixa Tem:

14 de março: nascidos em janeiro

16 de março: nascidos em fevereiro

18 de março: nascidos em março

20 de março: nascidos em abril

22 de março: nascidos em maio

23 de março: nascidos em junho

24 de março: nascidos em julho

25 de março: nascidos em agosto

26 de março: nascidos em setembro

29 de março: nascidos em outubro

30 de março: nascidos em novembro

31 de março: nascidos em dezembro

Como atualizar o cadastro?

A atualização pode ser feita inteiramente pelo celular, não sendo necessário que o beneficiário se desloque até uma agência do banco. Ele deve acessar o aplicativo Caixa Tem e seguir as orientações, clicando em "Atualize seu cadastro". Ao clicar, a Caixa pede foto do beneficiário e documentos pessoais.