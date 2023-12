Venda de veículos elétricos e híbridos dobra em Fortaleza, e marcas expandem operações no interior

A venda de carros eletrificados - elétricos ou híbridos - em Fortaleza mais que dobrou de janeiro a novembro de 2023, na comparação com 2022. Foram 1.237 emplacamentos de carros com essa tecnologia, 112% a mais do que os 557 veículos adquiridos no ano passado, segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

Novembro foi o mês com maior número de vendas na Capital: 204 novos carros eletrificados em circulação. O número é 240% maior aos 60 emplacamentos de novembro de 2022. As vendas em Fortaleza representam, em média, 78% do Ceará.

Ricardo Bastos, presidente da ABVE, aponta que o Ceará está entre os principais estados no consumo de carros eletrificados. Ele destaca que o crescimento de emplacamentos na Capital está acima da média nacional.

"Quando olho o Ceará, é uma referência em energia limpa. Vai ter logo mais produção de hidrogênio verde. Isso permite com que a indústria, a produção e o transporte seja mais limpo. Permite que nós da área de transportes vejamos de uma forma diferente o Ceará. A gente pode ter a combinação perfeita, que é do veículo eletrificado com a energia limpa, então você tem o melhor dos mundos", aponta o presidente.

Veja evolução da venda de veículos elétricos e híbridos em Fortaleza por mês:

O porta-voz da ABVE projeta que o crescimento do mercado deve continuar em 2024, impulsionado pelo lançamento de modelos mais completos e espaçosos e diminuição dos preços. A associação já considera 2023 como um divisor de águas para o mercado de eletrificados no País.

O economista Randal Mesquita, professor da faculdade CDL, destaca que a tendência de crescimento do mercado de eletrificados deve se manter, apesar da pressão da indústria automobilística tradicional.

Carros com a tecnologia híbrida ou elétrica são atrativos devido ao benefício coletivo de sustentabilidade e à expectativa que a vida útil é superior à de carros tradicionais, segundo o especialista.

"Temos um desafio cultural, em que o consumidor ainda tem dúvidas em relação à confiança, de entender como funciona, sobretudo entender a autonomia e o risco de o carro não ter energia suficiente. Também há uma percepção incorreta de que custo de manutenção é mais alto, e isso não se confirma", pondera.

O professor afirma ainda que a indústria de eletrificados tem se superado nas questões de durabilidade da bateria dos veículos, mas ainda precisa lidar com as dificuldades de escassez de peças de reposição.

Expansão do mercado de elétricos no Ceará

O movimento de vendas intensificado foi registrado na concessionária da marca GWM em Fortaleza. Saulo Parente, diretor-geral da GWM Newland, destaca que a loja da Capital é a que mais emplaca no Nordeste.

A marca deve expandir a operação para o interior do Estado e inaugurar uma concessionária em Juazeiro do Norte. Saulo destaca que a previsão para 2024 é dobrar o número de vendas, com lançamento de novos SUVs e pick-up eletrificada.

O diretor-geral identifica um cenário melhor para a compra de veículos eletrificados no Ceará, com investimento de empresas no ecossistema e promessa de carregadores para os veículos em todas as cidades que ligam a malha rodoviária.

"Vai ter carregador em Juazeiro do Norte, Aquiraz, Icaraizinho de Amontada, Sobral. Já tem em Guaramiranga. O consumidor que compra esse tipo de carro pode ficar despreocupado. A maioria das pessoas que compra, principalmente o elétrico, se preocupa em ficar sem ter onde carregar", aponta.

A demanda crescente também é sentida pela BYD, outra marca de carros eletrificados com concessionária na Capital. Segundo Eduardo Weimar, diretor comercial da BYD Carmais, a fábrica tem disponibilizado um número cada vez maior de modelos.

O gestor destaca que os consumidores se atraem pela economia com combustível e pela promessa de cinco anos de revisão gratuita oferecida pela loja. "O cliente está cada vez mais interessado na tecnologia, no custo-benefício, no design dos novos modelos. Fora isso, está tendo uma experiência que nunca teve antes com os carros elétricos", afirma.

Weimar aponta que a BYD deve abrir concessionárias em Juazeiro do Norte e em Sobral em 2024, com meta de dobrar o número de emplacamentos.

Veja venda de elétricos no Ceará e no Brasil em 2023