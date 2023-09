Veja o que se sabe sobre a morte de Binho Bezerra e da esposa, em São Paulo

Encontrados sem vida em um condomínio no litoral de São Paulo, na manhã do último sábado (9), o empresário Binho Bezerra e a esposa, Luciana Bezerra, teriam sido vítimas de um vazamento de monóxido de carbono, segundo a Polícia Civil de São Paulo. A cachorra de estimação da família também foi encontrada morta.

Os corpos do casal foram achados pelo filho, Rodrigo Passos Bezerra, que também estava na residência, localizada no Guarujá - litoral paulista. Ele teria estranhado a demora dos pais para acordar e decidiu ir até o quarto deles. Ao chegar, Rodrigo encontrou os dois deitados na cama já sem vida, assim como o animal, que estava próximo aos donos.

Ainda de acordo com a apuração policial, o filho chegou a pedir ajuda para um vizinho que é médico. O profissional tentou reanimar o casal, mas não obteve sucesso, recorrendo ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar dos esforços, Binho e a esposa tiveram o óbito confirmado às 11h30.

O casal foi velado e enterrado na tarde desse domingo (10), em um cemitério na zona sul da capital paulista. Eles deixaram três filhos: Rodrigo, Marcelo e Rafael.

CAUSA DAS MORTES

Conforme informado pela corporação, a necrópsia dos corpos indica que a morte foi causada por uma “intoxicação por monóxido de carbono”, resultante da queima do gás usado no aquecimento do imóvel.

A substância teria escapado por uma fissura na mangueira do exaustor, chegando facilmente ao quarto das vítimas, que fica próximo às caldeiras do sistema de água quente.

INVESTIGAÇÃO

Peritos do Instituto de Criminalística (IC) ainda realizaram uma varredura no imóvel, coletando impressões digitais. A ação é “de ofício”, realizada quando o óbito não tem uma causa definida, sendo classificado como “morte suspeita”, segundo a polícia.

A corporação segue investigando o que pode ter provocado o vazamento. De acordo com a Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Santos, ainda são esperados laudos do sistema de gás encanado, para descobrir se os mecanismos estavam instalados corretamente.

QUEM FOI BINHO BEZERRA?

Pernambucano radicado no Ceará, Binho era uma forte presença no cenário empresarial de Fortaleza. Ele atuou como presidente do Banco Industrial e Comercial (BicBanco), sendo considerado, por muitos anos, como o “banqueiro mais jovem do Brasil”. O empresário ainda marcou presença no mercado imobiliário ao fundar a primeira administradora de consórcio de imóveis do País.

No ano passado, Binho apareceu na lista de bilionários da revista Forbes, ocupando a 205ª posição do ranking, com patrimônio familiar de R$ 1,55 bilhão.

Fora do mundo dos negócios, Bezerra foi um grande torcedor e apoiador do Ceará, além de colaborar com instituições beneficentes, como a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza.

Binho era filho do ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Humberto Bezerra, e sobrinho do ex-governador cearense Adauto Bezerra.