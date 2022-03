Veja o horário de funcionamento dos bancos nesta quarta-feira de cinzas

Durante o Carnaval deste ano as agências bancárias se mantiveram fechadas. A reabertura será ao meio-dia desta quarta-feira, dia 2 de março. Os canais digitais das instituições bancárias seguiram o funcionando normalmente.

As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento entre 28 de fevereiro e 1º de março poderão ser pagos, sem acréscimo, na quarta-feira (2). Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais.

Alternativas

Durante o período, a Febraban orientou a população a utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras.

Outra alternativa é agendar os pagamentos das contas de consumo ou pagá-las (as que têm código de barras) nos próprios caixas automáticos. Já os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser agendados ou pagos por meio do Débito Direto Autorizado (DDA).

