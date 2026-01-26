Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 803 - Sorteio de segunda-feira, 26/01; Prêmio de R$ 1,3 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 803 em 26/01 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Foto do cartão de aposta
Legenda: Sorteio inicia às 20 horas desta segunda-feira
Foto: Divulgação

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

O sorteio da Super Sete 803 acontece nesta segunda-feira, 26/01 e o prêmio está acumulado em R$ 1,3 milhão. Se você quer ser o próximo grande vencedor, não perca tempo e aposte até as 20h30 e garanta a sua chance de ganhar!

Apostar é fácil: você pode registrar sua aposta em qualquer lotérica ou online pelo site, ou aplicativo de loterias da Caixa.

Assista ao vivo o resultado da Super Sete 803

O sorteio será realizado hoje, segunda-feira, às 21h, e você pode acompanhar tudo ao vivo nas redes sociais da Caixa Econômica Federal e também por aqui, no site do Diário do Nordeste.

Confira os números sorteados:

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como participar do sorteio da Super Sete 803?

Para participar do sorteio e tentar levar o prêmio de R$ 1,3 milhão, basta fazer sua aposta até às 19h de hoje, segunda-feira.

  • Aposta mínima: R$ 3,00
  • Números disponíveis para escolha: 7 números de 21 opções

Você pode fazer sua aposta de forma rápida e fácil:

  • Em uma lotérica: Vá até a casa lotérica mais próxima e registre sua aposta;
  • Online: Acesse o site oficial da Caixa ou use o aplicativo de loterias da Caixa.

Quais são as probabilidades de ganhar no Super Sete?

As probabilidades de ganhar no Super Sete variam de acordo com o tipo de aposta. Se você fizer a aposta mínima de 7 números, as chances de acertar são:

Probabilidade de acerto 1: em
Nº Apostados Qtd. de acertos: 7 Qtd. de acertos: 6 Qtd. de acertos: 5 Qtd. de acertos: 4 Qtd. de acertos: 3
7 10.000.000 158.730 5.879 392 43,5
8 5.000.000 86.207 3.494 257 31,9
9 2.500.000 47.170 2.108 173 24,0
10 1.250.000 26.042 1.294 119 18,6
11 625.000 14.535 811 84 14,8
12 312.500 8.224 520 61 12,1
13 156.250 4.735 343 45 10,2
14 78.125 2.790 233 35 8,7
15 52.083 1.978 176 28 7,6
16 34.722 1.408 134 23 6,8
17 23.148 1.006 103 19 6,1
18 15.432 723 80 16 5,5
19 10.288 523 63 14 5,1
20 6.859 381 50 12 4,7
21 4.572 280 40 10 4,4

Como apostar sem sair de casa na Super Sete?

Fazer a sua aposta online é simples e rápido. Siga o passo a passo abaixo e garanta já a sua chance de ganhar:

Requisitos simples para fazer sua aposta on-line:

  • Ser maior de 18 anos;
  • Possuir um CPF válido;
  • Ter um e-mail ativo;
  • Ter um cartão de crédito com bandeiras Visa, MasterCard ou Elo.

Passo a passo para fazer seu cadastro:

  • Acesse o site Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br);
  • Preencha seus dados pessoais;
  • Valide seu cadastro com o link enviado pela Caixa para seu e-mail;
  • Complete o processo e pronto, sua aposta estará registrada.

Aposte até as 19h de hoje! Não perca tempo e garanta a sua chance no Super Sete!

A cada sorteio, o prêmio vai aumentando e a chance de mudar de vida também! Não perca a chance de ser o próximo grande vencedor!

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2880 – Sorteio de segunda-feira, 26/01; Prêmio de R$ 6,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2880 nessa segunda-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 44 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3597, desta segunda-feira (26/01); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 44 minutos
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 803 - Sorteio de segunda-feira, 26/01; Prêmio de R$ 1,3 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 803 em 26/01 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 44 minutos
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6937, desta segunda-feira (26/01); prêmio é de R$ 10,2 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 45 minutos
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2917 de hoje, segunda-feira, 26/01; prêmio é de R$ 11,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2917 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 11,0 milhões.

A. Seraphim
Há 45 minutos
Vacas leiteiras em um galpão de ordenha, alinhadas ao longo de corredores com piso úmido, sob ventiladores industriais no teto, em propriedade rural.
Negócios

Agro quer auditoria em contas da Enel devido a cobranças indevidas a 15 mil produtores rurais

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará cria grupo de trabalho para analisar as propostas apresentadas pelo agronegócio.

Gabriela Custódio e Luciano Rodrigues
Há 2 horas
Egídio Serpa

Presidente da Funceme: "Este é o pior janeiro da histórica do clima no Ceará"

Eduardo Martins revelou a 25 empresários do agro com os quais se reuniu hoje que, em janeiro, a média de chuva é de 500 mm. E só choveu o equivalente a 18 mm

Egídio Serpa
26 de Janeiro de 2026
Avenida movimentada com múltiplos carros em trânsito e um ciclista em uma das faixas.
Automóvel

IPVA 2026 no Ceará: cota única vence nesta sexta-feira (30)

Contribuintes que optarem por esta modalidade têm desconto.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Vista aérea de múltiplos tanques de armazenamento de combustível da BR Petrobras em um terminal industrial, com área verde e cidade ao fundo.
Negócios

Petrobras anuncia redução de 5,2% no preço da gasolina para distribuidoras

O preço nos postos de combustíveis ainda não foi sentido.

Redação
26 de Janeiro de 2026
imagem mostra avião A321neo da companhia portuguesa tap taxiando no aeroporto de fortaleza.
Igor Pires

São Luís deverá ganhar voo direto para Lisboa pela TAP

Igor Pires
26 de Janeiro de 2026
Gabarito de prova.
Papo Carreira

Prefeitura de Viçosa do Ceará reabre inscrições de concurso; veja datas

Interessados devem se candidatar pelo site do Instituto Consulpam

Redação
26 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Geração própria de energia solar teve investimento de R$ 9,6 bi em 2025

No ano passado, foram adicionados mais 3,1 GW de energia da fonte solar fotovoltaica

Egídio Serpa
26 de Janeiro de 2026
Uma placa branca horizontal e retangular, com bordas azuis, identifica a
Papo Carreira

Centro de Línguas do Imparh inscreve para testes de nível; veja detalhes

Curso de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e português têm vagas disponíveis.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Volante da Dupla-Sena.
Negócios

Com Dupla Sena pagando R$ 11 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta segunda-feira (26).

Redação
26 de Janeiro de 2026
Diversas pessoas reunidas em uma sessão interna na Câmara dos Deputados, usando ternos em cores azuis e brancas.
Papo Carreira

Concurso da Câmara dos Deputados encerra inscrições nesta segunda-feira (26)

Provas serão aplicadas em todo o País, mas cargos são de lotação exclusiva para Brasília.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Imagem mostra um celular exibindo a página do PROUNI no portal gov.br, com informações sobre bolsas de estudo e o cronograma do programa ao fundo.
Papo Carreira

Inscrições do Prouni 2026 estão abertas; veja passo a passo

Programa oferta o maior número de bolsas da sua história.

Carol Melo
26 de Janeiro de 2026
Imagem de candidato realizado concurso ou seleção pública.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas no CE nesta segunda-feira (26)

Há oportunidades em diferentes níveis de escolaridade.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Coco Bambu Sul inicia modernização com novo quadro societário
Negócios

Coco Bambu Sul inicia modernização com novo quadro societário

Com investimento superior a R$ 1 milhão, o restaurante anuncia renovações no espaço com foco na experiência do cliente.

Agência de Conteúdo DN
26 de Janeiro de 2026
Segurança eletrônica: projetos customizados trazem melhores resultados aos clientes
Negócios

Segurança eletrônica: projetos customizados trazem melhores resultados aos clientes

Com vasta experiência no mercado, a Seguro atua em segmentos como vigilância patrimonial, tecnologia, portaria, zeladoria e outros.

Agência de Conteúdo DN
26 de Janeiro de 2026
Imagem área de projeto do Polo Empresarial de Itapipoca, no Ceará, com demarcação de lotes e projeção da estrutura de administração do local.
Negócios

Cidade do litoral cearense negocia data center em novo polo empresarial

Projeto multimodal de grande porte conta com aproximadamente 127 hectares

Paloma Vargas
26 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Um livro com lições para manter vivas as empresas

“Caminhos para Longevidade Empresarial”, escrito por Décio Barreto Júnior e Valdemar Barros Filho, é um roteiro para ser seguido por quem quer empreender. E por quem já é empreendedor

Egídio Serpa
26 de Janeiro de 2026
O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 5.
Negócios

Duas apostas do Ceará acertam a quina da Mega-sena e levam mais de R$ 20 mil cada

Apostas simples foram feitas em casas lotéricas cearenses.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Imagem aérea mostra o complexo Log Fortaleza III, um condomínio logístico.
Negócios

Centros logísticos do Ceará concentram 6 grandes empresas e têm melhor ano desde 2019

Expansão do estoque, consumo aquecido e baixa disponibilidade impulsionaram o setor no Estado.

Gabriela Custódio
25 de Janeiro de 2026
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1230 de hoje 24/01; prêmio é de R$ 2 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
24 de Janeiro de 2026
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6036, deste sábado (24/01); prêmio é de R$ 1,3 milhão

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h

A. Seraphim
24 de Janeiro de 2026
Negócios

Resultado da Timemania 2347 de hoje, 24/01; prêmio é de R$ 3,6 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
24 de Janeiro de 2026
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1168 de hoje, 24/01; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
24 de Janeiro de 2026
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6936, deste sábado (24/01); prêmio é de R$ 9,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
24 de Janeiro de 2026
Bilhete da Mega-Sena sobre balcão com caneta em cima
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2964 deste sábado (24/01); prêmio é de R$ 63,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
24 de Janeiro de 2026
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3596, deste sábado (24/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
24 de Janeiro de 2026