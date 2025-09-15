Diário do Nordeste
Veja agora o resultado da Lotomania 2823 – Sorteio de segunda-feira, 15/09; Prêmio de R$ 3,4 milhões

Apostas para a Lotomania 2823 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:32)
Negócios
Resultado da Lotomania
Legenda: Os sorteios da Lotomania acontecem às terças e às sexta-feiras
Foto: Foto: Reprodução
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Hoje, 15/09, o sorteio da Lotomania 2823 está oferecendo um prêmio de R$ 3,4 milhões para o vencedor. Quer saber como participar? Fique atento aos detalhes abaixo!

Mas, antes, acompanhe o sorteio ao vivo, a partir das 20h, no canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube, redes sociais e também por aqui, no Diário do Nordeste.

Para garantir sua participação, é necessário que faça sua aposta até às 19h de hoje, segunda-feira, em qualquer casa lotérica ou através do site, ou aplicativo de Loterias da Caixa.

Os números sorteados serão divulgados aqui, nesta página, imediatamente após o sorteio.

Confira agora o resultado da Lotomania 2823

Veja ao vivo o sorteio da Lotomania 2823 e fique atento que os números sorteados serão atualizados aqui no site do Diário do Nordeste, a partir das 20h.

Como apostar na Lotomania 2823?

Para participar do concurso da Lotomania 2823, siga um dos seguintes métodos de aposta:

  • Lotéricas Credenciadas: Faça sua aposta presencialmente em qualquer lotérica mais próxima de você
  • Internet Banking Caixa: Correntistas da Caixa podem apostar diretamente via internet banking.
  • Loterias Online: Aposte de forma rápida e segura pelo site Loterias Online ou pelo aplicativo da Caixa.

Lembre-se: as apostas devem ser feitas até uma hora antes do sorteio, garantindo que você participe do concurso do dia e leve o prêmio para casa!

Quanto custa apostar na Lotomania?

A aposta na Lotomania tem um custo fixo de R$ 3,00. Essa é a única opção disponível para participar do concurso. Ao apostar, você pode selecionar 50 números entre os 100 disponíveis, aumentando suas chances de ganhar.

Saiba quantos números você precisa acertar para ganhar

Na Lotomania, você pode ganhar prêmios acertando 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou até nenhum número. Isso mesmo, a chance de ganhar não se limita a acertar vários números – você também pode ser premiado acertando nenhum!

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Assuntos Relacionados
Foto de premiação onde o Governo do Ceará recebeu premiação que aumentou capacidade de pagamento
Negócios

Governo do Ceará passa a ter capacidade de pagamento A+ após receber prêmio da União; entenda

A premiação é dada a Estados e municípios que se destacam pelo envio de dados contábeis consistentes ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

Redação
Há 40 minutos
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6827, desta segunda-feira (15/09); prêmio é de R$ 10,6 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2823 – Sorteio de segunda-feira, 15/09; Prêmio de R$ 3,4 milhões

Apostas para a Lotomania 2823 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 1 hora
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3487, desta segunda-feira (15/09); prêmio é de R$ 6,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2860 de hoje, segunda-feira, 15/09; prêmio é de R$ 9,2 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2860 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 9,2 milhões.

A. Seraphim
Há 1 hora
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 746 - Sorteio de segunda-feira, 15/09; Prêmio de R$ 1,1 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 746 em 15/09 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 1 hora
Imagem de uma carteira de trabalho para matéria sobre governo notificará 80 mil empregadores para regularizar o FGTS de trabalhadores domésticos
Negócios

Governo notificará 80 mil empregadores para regularizar o FGTS de trabalhadores domésticos

Empregadores terão até dia 31 de outubro para fazer a regularização voluntária

Redação
15 de Setembro de 2025
Pessoa segurando cartão do programa Bolsa Família, destacando o programa de benefícios sociais e apoio às famílias brasileiras, ilustrando início do pagamento em setembro de 2025.
Negócios

Pagamento de setembro do Bolsa Família 2025 começa nesta quarta-feira (17): veja calendário

O dia do depósito segue a ordem referente ao último dígito do NIS de cada beneficiário. O número pode ser consultado no cartão

Redação
15 de Setembro de 2025
Bombeiros
Papo Carreira

Concurso Bombeiros do Ceará: inscrição para cargo de 2º tenente começa nesta segunda-feira (15)

O cargo exige nível superior completo em qualquer área de formação

Renato Bezerra
15 de Setembro de 2025
Minerais do tipo grossulária coletados em Quixeramobim, no Sertão Central
Victor Ximenes

Minerais do Ceará revelam fenômeno inédito no mundo, descobre pesquisador da UFC

Estudo foi realizado pelo geólogo Isaac Gomes, que concebeu aparelho para analisar rochas em Quixeramobim

Victor Ximenes
15 de Setembro de 2025
Pessoa marcando números na aposta da Quina, loterias de apostas, com vários bilhetes ao redor, ilustrando loterias do dia com sorteio na Caixa
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta segunda-feira (15/9)

Seis jogos são sorteados nesta data. Os valores dos prêmios variam e o mais alto deles é o de R$ 10,6 milhões

Carol Melo
15 de Setembro de 2025
foto de candidato preenchendo prova com caneta preta
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (15)

Há oportunidades para Capital e interior do Estado, e os salários chegam a quase R$ 10 mil

Redação
15 de Setembro de 2025
Vista aérea do Polo Químico de Guaiúba
Negócios

Polo Químico de Guaiúba capta R$ 120 milhões em investimentos em três anos

Ao todo, oito indústrias estão em funcionamento e seis em construção

Paloma Vargas
15 de Setembro de 2025
Foto que contém trabalhador carregando banana em cacho no interior do Ceará
Negócios

Cidade cearense é uma das 15 maiores produtoras de banana do País; veja lista

Protagonismo do Estado vem sendo conquistado aos poucos

Luciano Rodrigues
15 de Setembro de 2025
Imagem mostra mulher usando um smartphone sentada no banco de uma praça
Ingrid Coelho

Quais cidades têm menor acesso à telefonia móvel no Ceará? Veja ranking

Dados da Anatel consideram o número de acessos em operação a cada 100 habitantes

Ingrid Coelho
14 de Setembro de 2025
Imagem de uma pessoa fazendo uma prova para matéria sobre concurso público aberto em Morrinhos
Papo Carreira

Prefeitura de Morrinhos abre 459 vagas para cargos em mais de 35 áreas; confira detalhes

Inscrições seguem até o dia 6 de outubro

Redação
14 de Setembro de 2025
Imagem de um bilhete da mega-sena para matéria sobre aposta vencedora no Ceará
Negócios

Bolão de Cascavel, Interior do Ceará, leva prêmio de R$ 124,6 mil da Mega-Sena 2914

Bilhete acertou cinco números do concurso sorteado na noite de sábado (13)

Redação
14 de Setembro de 2025
salitre
Negócios

'Capital da Mandioca' do Ceará volta a ser maior produtora do Nordeste; veja principais cidades

Alimento ganha protagonismo gradualmente no território cearense e coloca o Estado entre os cinco maiores produtores nacionais

Luciano Rodrigues
14 de Setembro de 2025
avião em fortaleza
Igor Pires

Latam pode operar voos em Campina Grande; negociações com Governo da Paraíba estão em curso

A informação foi repassada à coluna pelo head de Assuntos Públicos da companhia

Igor Pires
13 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6000, deste sábado (13/09); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6000, deste sábado (13/09); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Resultado da Timemania 2294 de hoje, 13/09; prêmio é de R$ 23,5 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2294 de hoje, 13/09; prêmio é de R$ 23,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1115 de hoje, 13/09; prêmio é de R$ 150 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1115 de hoje, 13/09; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6826, deste sábado (13/09); prêmio é de R$ 9,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6826, deste sábado (13/09); prêmio é de R$ 9,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2914 deste sábado (13/09); prêmio é de R$ 3,5 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2914 deste sábado (13/09); prêmio é de R$ 3,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3486, deste sábado (13/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3486, deste sábado (13/09); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Resultado da +Milionária 285 de hoje 13/09; prêmio é de R$ 158,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 285 de hoje 13/09; prêmio é de R$ 158,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Foto aérea da Zona de Processamento e Exportação (ZPE) do Complexo do Pecém
Negócios

Ceará recebe propostas de 5 empresas globais e pode tornar-se um dos maiores polos de data centers no Brasil

Novos empreendimentos de 'hiperescala' devem ser adaptados às novas demandas de inteligência artificial

Mariana Lemos
13 de Setembro de 2025
Senhor realizando apostas em lotérica
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta sexta (12/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Quina, Lotomania, Dupla Sena e Super Sete acumularam

Redação
12 de Setembro de 2025
Papeletas de apostas da Loretias Caixa
Negócios

Aposta de SP acerta 15 dezenas da Lotofácil 3485 e leva mais de R$ 1,3 milhão

Sete apostas do Ceará acertaram 14 dezenas e também foram premiadas

Redação
12 de Setembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6825, desta sexta-feira (12/09); prêmio é de R$ 7,7 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6825, desta sexta-feira (12/09); prêmio é de R$ 7,7 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
12 de Setembro de 2025