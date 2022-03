UniAteneu oferta centenas de vagas pelo Fies para ingresso de novos alunos

No início de cada semestre, cresce a expectativa de milhares de jovens no Ceará e no Brasil para o ingresso no curso de ensino superior dos sonhos, visando uma carreira de sucesso no futuro. Para isso, buscam as oportunidades que lhe são oferecidas por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), cujas inscrições iniciaram nesta terça-feira (08) e continuarão até o dia 11 de março no site do Fies.

O Centro Universitário Ateneu recebe alunos beneficiados pelo programa gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC), que tem como objetivo conceder financiamento a alunos em cursos superiores não gratuitos, com avaliação positiva Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e ofertados por instituições de educação superior não gratuitas aderentes ao programa.

O Novo Fies tem duas modalidades: o Fies, que oferece vagas com juros zero para os alunos que tiverem uma renda per capita mensal familiar de até três salários-mínimos; e o P-Fies, que é a categoria destinada aos alunos com renda per capita mensal familiar de até cinco salários-mínimos, na qual os financiamentos variam conforme a renda familiar do candidato.

As inscrições são gratuitas e os interessados devem acessar o site do programa e fazer um cadastro vinculado ao CPF. Quem não for pré-selecionado, ainda pode ter uma segunda chance, ficando em uma lista de espera para o caso de algum pré-selecionado não confirmar sua inscrição. Durante o período de inscrições, no primeiro e no segundo semestre, é possível consultar todas as vagas disponíveis no site oficial do Fies Seleção.

Para concorrer às vagas, o candidato deve ter participado de qualquer edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2010 a 2021, sendo considerada a nota mínima de 450 pontos e não pode ter zerado a prova de redação. A classificação é feita com base na nota do Enem, sendo dada preferência a quem nunca fez nenhum curso de ensino superior. O candidato pode selecionar até três cursos de seu interesse que tenham vagas no Fies.

“Gostaria de agradecer o suporte da equipe de apoio do Fies da UniAteneu pela prontidão em ajudar, com um ótimo atendimento, esclarecendo dúvidas. Sempre que preciso, estão prontos até quando tenho dificuldades no acesso ao sistema”, relata a aluna Rida de Cássia de Oliveira Silva, do Curso de Enfermagem. Já a discente Byanca Furtado Sousa, do Curso de Odontologia, afirma que desde o primeiro contato que teve com o pessoal do Fies no centro universitário, sempre teve um suporte de excelência.

“O apoio que me foi dado por toda a equipe da UniAteneu foi essencial para o meu ingresso a uma faculdade. Quando nem eu mesmo acreditava que daria certo, fui ajudada pelo pessoal do suporte nos mínimos detalhes que eu precisava, em tudo que eu teria que fazer desde a minha matrícula até passar por todo o processo do financiamento estudantil. Hoje, estou realizando o meu sonho graças a esse suporte”, compartilhou Francisca Lucilene Marques, aluna do Curso de Direito.

Graduação na UniAteneu

A UniAteneu oferta 60 opções de cursos de graduação nas áreas da Saúde, Gestão, Tecnologia, Educação, Arquitetura ou Engenharias, tanto na modalidade presencial quanto a distância (EaD). O centro universitário dispõe de uma infraestrutura de laboratórios, clínicas e espaços de prática qualificados para garantir a excelência do aprendizado do aluno. Ao longo do curso, eles poderão contar com o acompanhamento nos estágios supervisionados, direcionamento de carreira, serviços de apoio ao aluno, investimento no esporte universitário, professores mestres e doutores com experiência de mercado, entre outras vantagens.

Clique aqui e veja os cursos de graduação ofertados pela UniAteneu.

Calendário do Fies 2022.1

08 a 11 de março – Período de inscrição;

15 de março – Resultado dos pré-selecionados em chamada única;

16 a 18 de março – Prazo para complementação da inscrição dos pré-selecionados na chamada única.

Lista de espera

16 de março a 28 de abril – Período para convocação dos pré-selecionados por meio da lista de espera.

Serviço

Centro Universitário Ateneu: https://uniateneu.edu.br/

Contato: 0800 006 1717

Unidades acadêmicas: Lagoa de Messejana, Harmony – Bezerra de Menezes, Siqueira, Grand Shopping, Messejana e Reitoria.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE