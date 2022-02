Uber libera ferramenta sobre número de estrelas dadas pelos motoristas aos passageiros

Passageiros que usam Uber agora podem conferir, detalhadamente, as avaliações que recebem dos motoristas após a corrida. A novidade foi lançada nessa quarta-feira (16) pelo aplicativo. Antes, os usuários só tinham acesso a uma média de estrelas, resultado de todas as avaliações dada pelos condutores, computada desde o início do uso do app.

Para conferir a nova funcionalidade é necessário atualizar o aplicativo. Em seguida, basta acessar o menu "Configurações", clicar em "Privacidade" e escolher a opção "Central de Privacidade". Depois, o interessado deve deslizar o navegador da tela para baixo até encontrar "Quer ver um resumo do seu app Uber?".

Foto: reprodução

Nessa sessão o usuário tem acesso a informações como número de viagens realizadas, status de recompensa e avaliação geral como passageiro.

Para descobrir os detalhes dos pontos, como a quantidade de estrelas que os motoristas usaram para avaliá-lo, é necessário descer a tela e clicar em "Avaliações". Nesta parte o indivíduo pode observa uma lista de 1 a 5 estrelas com a quantidade de cada uma.

Foto: reprodução

Conforme informações do portal Uol, o objetivo da nova ferramenta é que os usuários a usem para refletir se agradou ou não o motorista prestador de serviço.

Como aumentar a nota no app

Para os passageiros com nota baixa, o aplicativo preparou uma série de dicas para aumentar o índice.

Certifique-se sempre de levar o lixo e quaisquer outros pertences com você. Não deixe uma bagunça para trás;

e quaisquer outros pertences com você. Não deixe uma bagunça para trás; Lembre-se sempre de apertar o cint o para sua segurança e a do motorista;

o para sua segurança e a do motorista; Esteja pronto para ir quando o motorista chegar;

quando o motorista chegar; Não bata a porta! Os motoristas citaram consistentemente as batidas das portas como uma das principais razões para deduzirem a quantidade de estrelas.

