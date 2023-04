Trabalho remoto perde força e 95% das ofertas de emprego são na modalidade presencial; entenda

Após a pandemia mudar drasticamente o mercado de trabalho com a modalidade remota, as empresas parecem estar cada vez mais inclinadas à ideia de cadeiras ocupadas e escritórios preenchidos de profissionais. No site de empregos InfoJobs, por exemplo, as vagas home office são apenas 2,7% do total de oportunidades anunciadas.

As vagas no modelo híbrido, que é quando o trabalhador exerce sua função de forma remota em uma parte da semana (ou do expediente) e a outra parte presencialmente, também têm pouca expressividade e são 2,4% do total.

Valéria Mota, gerente executiva de seleção da MRH, justifica que as empresas têm percebido perda de engajamento dos funcionários no home office, o que levou à retomada do presencial.

“No auge da pandemia as empresas acreditavam que era uma tendência, mas elas começaram a notar que, em casa, a cultura da empresa se perdia e o engajamento diminuía muito. Então esse movimento inverso é para fortalecer a cultura da empresa. Além disso, por incrível que pareça, a produtividade no home office vem caindo”, diz Valéria.[

Produtividade e redução de custos

A perda de engajamento e da cultura da empresa têm incomodado a ponto de superar em importância a redução de custos que em geral o trabalho remoto proporciona para o caixa dos negócios. “Vem sendo percebida uma dificuldade no autogerenciamento dos funcionários e isso tem feito os líderes repensarem se de fato essa redução de custos compensa”, pontua Gisele Studart, diretora da Studart RH.

“As empresas têm optado pelo ganho de produtividade que o trabalho presencial proporciona. Custa mais caro, mas fortalece a cultura da empresa, fortalece os laços de trabalho, favorece as reuniões, que são presenciais e que dão mais resultado. Eu vejo que realmente a grande tendência é a gente tentar voltar cada vez mais ao modelo presencial”, reforça a profissional.

Se por um lado as empresas - e alguns profissionais - preferem exercer suas atividades presencialmente, há quem não queira abandonar a comodidade do trabalho em casa, que entre outras vantagens exclui a necessidade de deslocamento e permite que o colaborador trabalhe de qualquer lugar do mundo.

Valéria Mota avalia que o home office e o trabalho híbrido são mais comuns nas áreas de tecnologia e de vendas e que elas devem continuar com esse modelo de trabalho.

“A gente vê inclusive que as empresas contratam profissionais de outros estados e até outros países para essas áreas de tecnologia. Essa parte de vendas, atendimento por WhatsApp ou de e-commerce é outra que tem uma tendência maior a permanecer nesse formato”, diz Valéria.

A avaliação corrobora os dados da pesquisa do InfoJobs, que mostra as áreas nas quais há maior oferta de vagas home office e híbridas. A parte comercial e de vendas conta com 22,4% da oferta de vagas no formato home office, enquanto em informática, TI e telecomunicações esse percentual é de 19,5%.

Quando o assunto é trabalho híbrido, a área comercial e de vendas tem 34,7% das oportunidades nesse formato e informática, TI e telecomunicações têm 10,5% de vagas híbridas.

Novas possibilidades

Para Gisele, o trabalho remoto ganha outros contornos dentro desse novo contexto pós-pandêmico, representando justamente uma oportunidade de buscar profissionais que são mais específicos ou que se encaixam melhor nas exigências da vaga mas vivem em outras localidades.

“Já surgiu vaga em que a pessoa que se candidatou morava em outra cidade, veio participar da seleção e foi a pessoa que mais se encaixou, então aí vale ponderar e avaliar se vale a pena contratar aquela pessoa para o home office. Então a discussão é sobre abrir uma possibilidade quando dentre os candidatos disponíveis aquele de outro estado é o melhor avaliado”, explica Gisele.

Trabalho híbrido cresce

Ainda de acordo com o levantamento do InfoJobs, entre novembro de 2022 e janeiro deste ano, a oferta de vagas de trabalho no modelo híbrido cresceu 16,6%, o que, na avaliação da plataforma, ajuda a “confirmar a tendência de retomada do modelo presencial nos escritórios brasileiros”. O site contabilizou 7.010 vagas no formato híbrido sendo ofertadas em todo o País.

Por estado, São Paulo e Rio de Janeiro são as localidades com a maior concentração de oportunidades em formato home office ou híbrido. O Ceará possui, no site, apenas 25 vagas ofertadas no formato híbrido e 35 em formato home office.

