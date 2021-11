Touro dourado da B3 é alvo de ato contra a fome em São Paulo

Menos de 24 horas após a inauguração, a escultura do "Touro de ouro" amanheceu sob protesto reivindicado pelo coletivo Juventude Fogo no Pavio. Na manhã desta quarta-feira (17), o grupo adesivou a palavra “fome” ao monumento, em frente a prédio da Bolsa de Valores (B3), em São Paulo.

Nas redes sociais, o coletivo disse que a intervenção agora mostra “a marca do Brasil de Bolsonaro”.

Instalada nesta terça-feira (16), a obra foi financiada pela B3 em parceria com o economista e educador financeiro Pablo Spyer, idealizador da escultura. O valor do produto, contudo, não foi divulgado.

Legenda: Touro tem 5,10 metros de comprimento, três de altura e dois de largura Foto: Divulgação/B3

O touro dourado pesa uma tonelada, tem cinco metros de comprimento e três metros de altura. A instalação do monumento gerou repercussão nas redes sociais pela escolha em meio à crise econômica da qual o País atravessa.

“Nesta semana, a Bolsa de Valores instalou a estátua do Touro de Ouro no Centro de São Paulo. O que para eles simboliza a força do mercado financeiro, para nós é um símbolo da fome, da miséria e da superexploração do trabalho. Mas, também, é um lembrete de que continuaremos na luta por uma vida com dignidade. E é por isso que hoje fizemos essa ação simbólica de protesto”, disseram os manifestantes.

Veja:

Telegram

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste