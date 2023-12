O Terminal de Passageiros do Porto de Fortaleza vai receber mais de R$ 3 milhões em investimentos. A afirmação é do Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que visitou as instalações nesta quinta-feira (7).

"Anunciamos esses investimentos para o terminal de passageiros,para receber bem o turista que vem visitar o Estado", disse o ministro.

Durante a agenda, foi assinado um termo de compromisso sobre o leilão do terminal, realizado em 11 de agosto de 2023, que concedeu esta área de movimentação de passageiros e atividades de entretenimento. O local incluiu a capital cearense na rota de cruzeiros internacionais.

Legenda: Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, assina termo de compromisso sobre o leilão do terminal de passageiros do Porto do Mucuripe Foto: Divulgação/Ministério Portos e Aeroportos

Reunião com o governador

Na tarde desta quinta, Silvio Costa também deve se reunir com o governador Elmano de Freitas (PT) para apresentar um conjunto de ações que o ministério poderá fazer para melhorar a governança e trazer investimentos para o Porto de Fortaleza.

Ele cita como exemplo de melhorias investimentos em dragagem, em requalificação do molhe (estruturas construídas em um conjunto de pedras ou concreto colocados ao longo da costa e no fundo do mar), que está orçado em cerca de R$ 25 milhões.

"Nós vamos trabalhar muito pra trazer investimentos e ações que possam melhorar a infraestrutura logística do nosso porto aqui de Fortaleza, como também fortalecer a estrutura do Porto de Pecém."

Além disso, o ministro afirma que são estudadas melhorias no acesso ao Porto, assim como no serviço de tecnologia, para poder ampliar o transporte de cabotagem (transporte marítimo interno).

"Tudo isso é fundamental para a gente poder prover crescimento para o Estado do Ceará e trazer investimentos. Essa é uma orientação do presidente Lula que cada vez mais a gente traga investimento para o Estado do Ceará."

Privatização total descartada

O ministro reforça que estão sendo feitos trabalhos para que uma nova área de concessão seja feita até o final de 2024. "Isso vai dar um recebível de investimento de mais de R$ 350 milhões", comenta Silvio Costa.

Ele ainda destaca que a orientação do presidente Lula é pela não privatização do Porto e manutenção da autoridade portuária.

"O que nós vamos fazer é melhorar a governança do porto e buscar parceiros privados como hoje já existem. Na verdade são estes parceiros privados que hoje já fazem a operação do nosso porto."