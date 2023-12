Plano para reduzir preços de passagens aéreas vai ser anunciado dia 20 de dezembro pelas companhias

No dia 20 deste mês, as companhias aéreas devem lançar um pacote de redução de preços das passagens de trechos nacionais.

A informação foi dada no final da manhã desta quinta-feira, 7, pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, em visita técnica ao Porto de Fortaleza.

"Nós estamos dialogando com as companhias aéreas para que elas possam baixar o preço das passagens. A gente tá preocupado com esses trechos, de Brasília para Fortaleza, São Paulo para Brasília, São Paulo para o Rio de Janeiro, terminam tendo um valor muito alto e criando dificuldade para à população brasileira."

O ministro afirma que as passagens tiveram uma pequena redução na média, se comparadas com o ao passado, que ele afirma ter sido de R$ 640 trecho para R$ 580, mas que isso, na visão do governo federal ainda não é o suficiente.

"Então, esse pacote de ações deve beneficiar o consumidor que utiliza de passagens aéreas no Brasil."

Ele lembra que a ação é das empresas que operam o setor. "O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) não autoriza que a gente antecipe informações. Então, como é privado, a gente está aguardando que as companhias apresentem de maneira coletiva."

Querosene de aviação

Em relação ao querosene de aviação (QAV), Silvio Costa comenta que a sua pasta tem conversado com o Ministério de Minas e Energia e com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

"Se você pegar até 30 de novembro, nós fechamos o ano com a redução do QAV em 19%, uma das maiores reduções desses últimos três, quatro anos, e temos trabalhado permanentemente para ver se pode baixar ainda mais. Porque na hora que baixa o QAV já se tem um reflexo também na redução das passagens."

Espécie de 'cota'

Segundo informações do jornal O Globo, uma das propostas para reduzir o preço das passagens inclui a reserva de uma quantidade específica de assentos, uma 'cota, que poderá ser adquirida a preços mais acessíveis, desde que a compra seja realizada com antecedência à data da viagem.

A fonte do jornal também afirmou que bilhetes adquiridos de última hora ou durante a alta temporada não terão redução de preço. Mas existe a possibilidade do consumidor obter algum benefício, como despacho gratuito de bagagem. As medidas ainda serão anunciadas oficialmente pelas companhias aéreas antes do Natal.