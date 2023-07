Telemedicina será aplicada em perícias do INSS em 2024, diz Ministro da Previdência

O ministro da Previdência Social Carlos Lupi afirmou, nesta quinta-feira (27), que a telemedicina será aplicada para perícias médicas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a partir de 2024.

De acordo com informações do g1, Lupi argumentou que a telemedicina deve ser utilizada por pessoas que estejam distantes de agências com peritos disponíveis para atendimento ou que tenham dificuldade de se locomover para fazer a perícia.

“Nossa intenção é que a partir de 2024 nós tenhamos isso aperfeiçoado para colocar à disposição da sociedade brasileira. A ideia da telemedicina é programar, organizar, para em 2024 funcionar de uma maneira mais eficiente”, disse.

“Vamos começar da mais longa fila, ou seja, tem gente que está esperando um ano de atendimento, para chegar até dezembro aos 45 dias que a lei permite. É o ideal? Não. Mas eu considero que esses 45 dias da lei serão alcançados até dezembro”, declarou. Dados do ministério apontam que serão pagos, em 2023 e 2024, cerca de R$ 129,9 milhões anuais em pagamentos de serviços extraordinários para os servidores que decidam participar do programa.

REDUÇÃO DE FILA

O Programa de Enfrentamento da Fila da Previdência Social (PEFPS) foi lançado pelo Governo Federal em 18 de julho com o objetivo de reduzir o tempo de análise de processos administrativos, como de:

Reconhecimento inicial;

Manutenção;

Revisão;

Recurso;

Monitoramento operacional de benefícios;

Avaliação social de benefícios administrados pelo INSS.

Conforme o portal do Governo, o programa também pretende realizar perícias médicas presenciais ou a análise documental relativas a benefícios previdenciários, ou assistenciais, administrativos ou judiciais.

