Tele Sena 78: confira o resultado deste domingo (16/11)

O SBT divulga, neste domingo (16), o resultado da Tele Sena Semanal 78. A premiação é de mais de R$ 1 milhão.

As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no youtube a partir das 11 horas, ou no site da Tele Sena.

Veja o resultado:

1ª rodada (16/11/2025): 01-03-04-06-09-11-12-13-14-15-16-17-19-23-24

2ª rodada (16/11/2025): 01-02-03-04-05-06-07-08-09-11-13-14-19-20-23

Giro da semana

1º sorteio (R$ 100): 110

2º sorteio (R$ 200): 2355

3º sorteio (R$ 500): 03333

4º sorteio (R$ 1 mil): 05446

Veja sorteio

Como apostar pela Internet?

Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito.

Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".

Como funcionam os sorteios

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena: