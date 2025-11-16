Diário do Nordeste
Tele Sena 78: confira o resultado deste domingo (16/11)

As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:45)
Negócios
Mão segurando um smartphone que exibe na tela o logotipo da Tele Sena sobre um fundo azul.
Legenda: Sorteio da Tele Sena Semana 78 ocorre neste domingo (16)
Foto: Reprodução/SBT

O SBT divulga, neste domingo (16), o resultado da Tele Sena Semanal 78. A premiação é de mais de R$ 1 milhão. 

As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no youtube  a partir das 11 horas, ou no site da Tele Sena

Veja o resultado:

1ª rodada (16/11/2025): 01-03-04-06-09-11-12-13-14-15-16-17-19-23-24

2ª rodada (16/11/2025): 01-02-03-04-05-06-07-08-09-11-13-14-19-20-23

Giro da semana

1º sorteio (R$ 100): 110
2º sorteio (R$ 200): 2355
3º sorteio (R$ 500): 03333 
4º sorteio (R$ 1 mil): 05446

Veja sorteio

Como apostar pela Internet?

Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito.

Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".

Como funcionam os sorteios

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena:

  • Mais Pontos: é um quadro com 35 dezenas, no qual o participante marca os números sorteados durante cinco sorteios da campanha, em datas descritas na Tele Sena ou no site telesena.com.br. O prêmio é de até R$ 600 mil.
  • Menos Pontos: O quadro tem até R$ 500 mil para quem fizer menos pontos com base nos sorteios.
  • Pela Boa: No mesmo quadro de “Mais Pontos”, o participante pode ganhar se ficar “Pela Boa”, ou seja, se faltar apenas uma dezena para atingir a pontuação máxima. O prêmio é de até R$ 500 mil.
  • Tele Sena Semanal: uma Tele Sena "para quem tem pressa de ganhar", como definem os organizadores. Ela tem validade de uma semana e sorteia prêmios em quatro rodadas. Quem fizer 20 pontos primeiro, ganha a premiação, que pode variar de R$ 40 mil a mais de R$ 300 mil. Há ainda o Giro da Sorte, onde 20 pessoas ganha R$ 1 mil cada a cada cinco giros.

