Tecnologia de assinaturas avançadas já facilitou abertura de 4 mil negócios no Ceará em 2021

Nova tecnologia implantada pela Junta Comercial do Ceará (Jucec), com apoio do Sebrae e do Governo Federal, permitiu a abertura e formalização digital de 4,4 mil empresas no estado entre os meses de março e junho deste ano. O sistema viabiliza as assinaturas avançadas, que consistem na assinatura digital de documentos de forma a desburocratizar o processo.

Ao todo, o Ceará já contabiliza 53.935 assinaturas avançadas realizadas de março a junho. A tecnologia é oferecida de forma gratuita pela plataforma Gov.br e comprova a autoria e a integridade do documento por meio do selo de confiabilidade.

“Em março deste ano, criamos novas soluções para universalizar a formalização das empresas. Hoje, não é mais necessário pagar pelo certificado digital”, detalha.

Na próxima quinta-feira (15), será realizada uma live para abordar a tecnologia e a importância da implantação. A transmissão será pelo Youtube. Além da presidente da Jucec, participam André Santa Cruz, Diretor do Departamento Nacional de Registro e Integração (DREI); Maurício Coelho, diretor de Infraestrutura de Chaves Públicas; Silas Santiago, gerente de políticas públicas do Sebrae e Hudson Mesquita, diretor substituto de Serviços Públicos Digitais, da Secretaria de Governo Digital.

Agilidade do processo

Além da redução de custos para o empreendedor, Monteiro ressalta a agilidade no processo da formalização de empresas, já que, anteriormente, tudo era realizado em vários órgãos diferentes.

Carolina Monteiro presidente da Jucec “Agora temos um processo todo cadeado. Dentro do sistema pergunta-se onde a atividade tal pode funcionar, dá entrada na Junta e já recebe o alvará. Isso faz com que o empreendedor tenha uma maior segurança, antes muitos sequer completavam a formalização”.

Um ranking divulgado em maio pelo projeto apontou que o tempo médio para o processamento de formalização no Ceará ficou em três dias. São 12 horas para a constituição junto à Jucec, dois dias para a para inscrição estadual emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-CE) e sete minutos para obtenção da inscrição municipal da Secretaria de Finanças de Fortaleza.

A tecnologia permite ainda a integração de dados das empresas com órgãos como Receita Federal, Secretarias da Fazenda e Secretarias Municipais. “É um processo seguro e uma via de mão dupla para o empresário e Governo, já que é possível fazer a contribuição direto pelo sistema e o Estado com o empreendedor”, destaca Monteiro.

Vantagens da formalização

De acordo com a presidente da Jucec, com a formalização, os empreendedores acabam por adquirir diversas vantagens, a exemplo do acesso ao crédito, financiamento e apoio para o crescimento da empresa.

Carolina Monteiro “Tem ainda a segurança jurídica de que o negócio não está sob riscos. Se tem alvará e funciona em local adequado, não sofre com penalidades em uma eventual fiscalização”.

Já para o estado e munícipio, agiliza a arrecadação de tributos, há uma melhora no ambiente de negócios e na organização urbanística da cidade, uma vez que há maiores investimentos para o planejamento de uma cidade criativa.

O Ceará também tem apresentado crescimento quanto ao número de novas empresas. Somente no primeiro semestre deste ano foram 45,75% a mais que o mesmo período do ano passado, ou seja, 55.775.

Para a presidente, o resultado foi surpresa, já que o estado passou por um recrudescimento da pandemia no início do ano e a tendência. “É um sinal de que a economia está abrindo e reagindo. Esse número materializa um cenário de que já temos uma tendência de crescimento, de investimento e que de continuar nos próximos meses”, diz.

Soluções tecnológicas

Iniciado em 2016 no Ceará, que é coordenador nacional do projeto, o Empreendedor Digital surgiu para criar soluções tecnológicas de modo a simplificar a formalização de empresas. Participam ainda outros nove estados: Acre, Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima e Rio Grande do Sul.

Ao todo, o projeto registrou 389.540 assinaturas avançadas. Só o estado do Rio Grande do Sul é responsável por mais de 125 mil, no entanto, a data de implantação da tecnologia não é a mesma para todos os estados. Esta é a quarta fase da parceria entre juntas comerciais e o Sebrae Nacional para a simplificação do registro de empresas.

“O Ceará vem implementando várias tecnologias e foi o quinto estado a implantar a assinatura digital e já somos o terceiro em números absolutos, nosso objetivo é que isso se expanda cada vez mais”, enfatiza a presidente da Jucec. Em 2018, a Jucec iniciou o processo de abertura de empresas digitais pela RedeSIM e contabilizou até este ano a constituição de mais de 73 mil cadastros de pessoas jurídicas, com exceção de Microempreendedor Individual (MEI).